В Кремле рассказали, на чем Путин отправится из Тяньцзина в Пекин
16:09 01.09.2025
В Кремле рассказали, на чем Путин отправится из Тяньцзина в Пекин
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по окончании рабочей программы в китайском Тяньцзине отправится в Пекин на машине, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что китайская сторона предлагала несколько вариантов переезда Путина из Тяньцзиня в Пекин. В 2018 году Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли на скоростном поезде "Хэсе" в город Тяньцзинь. "Можно и лететь, и на поезде. Решили на машине", - сказал Песков журналистам. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. В Тяньцзине в понедельник завершились мероприятия в рамках саммита ШОС. У главы государства также состоялись контакты с иностранными лидерами. В Пекине запланирована трехстороняя встреча с лидерами Монголии и Китая, Путин также проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по окончании рабочей программы в китайском Тяньцзине отправится в Пекин на машине, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что китайская сторона предлагала несколько вариантов переезда Путина из Тяньцзиня в Пекин.
В 2018 году Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли на скоростном поезде "Хэсе" в город Тяньцзинь.
"Можно и лететь, и на поезде. Решили на машине", - сказал Песков журналистам.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. В Тяньцзине в понедельник завершились мероприятия в рамках саммита ШОС. У главы государства также состоялись контакты с иностранными лидерами.
В Пекине запланирована трехстороняя встреча с лидерами Монголии и Китая, Путин также проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств.
Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
