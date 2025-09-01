В Кремле рассказали, на чем Путин отправится из Тяньцзина в Пекин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по окончании рабочей программы в китайском Тяньцзине отправится в Пекин на машине, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что китайская сторона предлагала несколько вариантов переезда Путина из Тяньцзиня в Пекин.
В 2018 году Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли на скоростном поезде "Хэсе" в город Тяньцзинь.
"Можно и лететь, и на поезде. Решили на машине", - сказал Песков журналистам.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. В Тяньцзине в понедельник завершились мероприятия в рамках саммита ШОС. У главы государства также состоялись контакты с иностранными лидерами.
В Пекине запланирована трехстороняя встреча с лидерами Монголии и Китая, Путин также проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств.
Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
