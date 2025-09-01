https://ria.ru/20250901/putin-2038746647.html

Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС

2025-09-01T05:32:00+03:00

в мире

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РИА Новости.Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в Тяньцзине.Официальная программа стартовала в понедельник с церемонии приветствия председателем КНР Си Цзиньпином коллег из государств — членов ШОС. Перед началом заседания Путин коротко пообщался с китайским лидером.Ожидается, что на заседании Совета глав государств-членов организации подведут итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы и рассмотрят вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, а также актуальные международные проблемы.На утверждение лидеров представят порядка 20 документов.На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств — членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркмении в качестве гостя председательствующей стороны.Приглашены и руководители нескольких международных организаций и объединений: ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнеров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Кадры с заседания Совета глав государств — членов ШОС Кремль публикует новые кадры с заседания Совета глав государств — членов ШОС. 2025-09-01T05:32 true PT0M18S

Прибытие Путина на саммит ШОС Прибытие Путина на саммит ШОС 2025-09-01T05:32 true PT0M14S

Путин, Моди и Си Цзиньпин перед началом саммита ШОС Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди перед началом заседания саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости. 2025-09-01T05:32 true PT0M29S

