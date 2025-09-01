Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье стало лидером по числу пешеходов-нарушителей - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/peshekhody-2038741069.html
Подмосковье стало лидером по числу пешеходов-нарушителей
Подмосковье стало лидером по числу пешеходов-нарушителей - РИА Новости, 01.09.2025
Подмосковье стало лидером по числу пешеходов-нарушителей
Подмосковье стало лидером по количеству пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, в 2024 году, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T03:49:00+03:00
2025-09-01T03:49:00+03:00
авто
московская область (подмосковье)
москва
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153217/89/1532178990_0:171:3142:1938_1920x0_80_0_0_6a120e3981de05ae4c9d41cd11db0fdb.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Подмосковье стало лидером по количеству пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, в 2024 году, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов, в Подмосковье за 2024 год число пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения, превысило 118 тысяч. На втором месте по количеству пешеходов-нарушителей оказалась Москва – 95,6 тысячи. Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2024 год зафиксировано свыше 68,7 тысячи пешеходов, нарушивших ПДД.
https://ria.ru/20250831/narushiteli-2038602052.html
московская область (подмосковье)
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153217/89/1532178990_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_439717da5a3c9787640113bd533ccf7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, московская область (подмосковье), москва, санкт-петербург, общество
Авто, Московская область (Подмосковье), Москва, Санкт-Петербург, Общество
Подмосковье стало лидером по числу пешеходов-нарушителей

Подмосковье стало лидером по числу пешеходов, нарушающих ПДД

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходном переходе
Прохожие на пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Прохожие на пешеходном переходе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Подмосковье стало лидером по количеству пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, в 2024 году, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, в Подмосковье за 2024 год число пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения, превысило 118 тысяч. На втором месте по количеству пешеходов-нарушителей оказалась Москва – 95,6 тысячи.
Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2024 год зафиксировано свыше 68,7 тысячи пешеходов, нарушивших ПДД.
Работа сотрудника ДПС - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД
Вчера, 02:08
 
АвтоМосковская область (Подмосковье)МоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала