Подмосковье стало лидером по числу пешеходов-нарушителей

2025-09-01T03:49:00+03:00

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Подмосковье стало лидером по количеству пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, в 2024 году, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов, в Подмосковье за 2024 год число пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения, превысило 118 тысяч. На втором месте по количеству пешеходов-нарушителей оказалась Москва – 95,6 тысячи. Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2024 год зафиксировано свыше 68,7 тысячи пешеходов, нарушивших ПДД.

