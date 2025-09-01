https://ria.ru/20250901/narkotiki-2038852179.html

В Петербурге посетителей ресторана Собчак обвинили в приеме наркотиков

В Петербурге посетителей ресторана Собчак обвинили в приеме наркотиков - РИА Новости, 01.09.2025

В Петербурге посетителей ресторана Собчак обвинили в приеме наркотиков

ГУМВД РФ сообщило о задержании пятерых посетителей ресторана в Петербурге по подозрению в употреблении наркотиков, как следует из кадров оперативной съемки,... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T14:23:00+03:00

2025-09-01T14:23:00+03:00

2025-09-01T14:23:00+03:00

россия

санкт-петербург

ленинградская область

ксения собчак

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. ГУМВД РФ сообщило о задержании пятерых посетителей ресторана в Петербурге по подозрению в употреблении наркотиков, как следует из кадров оперативной съемки, речь идет о заведении "Veter" - совместном проекте Антона Пинского и Ксении Собчак. "Пятеро участников VIP-вечеринки задержаны за наркопотребление и распространение запрещенных веществ", - сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Как отметили в ведомстве, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка получили информацию о том, что досуг участников закрытого мероприятия в одном из городских фешенебельных ресторанов в выходные будет сопровождаться потреблением и сбытом запрещенных веществ. "В самый разгар вечеринки двери банкетного зала распахнулись: в помещение вошли оперативники, кинологи и сотрудники специального полка полиции ГУМВД России. На улице собравшихся ожидал передвижной пункт медицинского освидетельствования", - рассказали в пресс-службе. В релизе уточняется, что при виде полицейских пожилая пара, 60-летняя женщина и 59-летний мужчина, "скинули" 2 пакетика с кокаином. Полицейские успели зафиксировать это. Еще два свертка с марихуаной были в носке у 22-летнего петербуржца. Он также попытался избавиться от "запрещенки", но не успел - руку с зажатыми наркотиками перехватили оперативники. Все трое были задержаны и доставлены в отдел полиции, а обнаруженные при них вещества изъяты и направлены на экспертизу. Еще две капсулы, пакетик и пластиковый флакон с наркотическими веществами обнаружили полицейские в туалетных комнатах и вестибюле ресторана. Пунктом медицинского освидетельствования зафиксированы признаки наркотического опьянения у двух гостей вечеринки, 28-летнего мужчины и 30-летней женщины. Они также доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). По выявленным фактам незаконного оборота наркотиков полицией возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ, с задержанными проводятся процессуальные действия. На оперативном видео, которое размещено на сайте ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, запечатлено, как полицейские заходят в ресторан с табличкой "Veter". На сайте заведения указано, что это проект Антона Пинского и Ксении Собчак.

https://ria.ru/20250530/gorbunov-2019923915.html

https://ria.ru/20250304/sk-2002947399.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, ленинградская область, ксения собчак, общество