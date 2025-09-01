Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовал эксперимент по учету мигрантов через приложение - РИА Новости, 01.09.2025
03:08 01.09.2025
В Москве стартовал эксперимент по учету мигрантов через приложение
общество
россия
москва
белоруссия
владимир путин
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение, которое будет собирать информацию об их геолокации, стартовал в Москве и области, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон, предусматривающий проведение с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов на учет через мобильное приложение, которое также будет собирать информацию о геолокации иностранцев. В круг лиц, подлежащих учету, будут входить трудовые мигранты, прибывшие в РФ в безвизовом порядке и имеющие право на работу как на основании патента, так и без разрешения на работу или патента. Также учету будут подлежать мигранты, прибывшие в РФ не с целью осуществления трудовой деятельности, но изменившие цель визита в РФ, а также мигранты, пребывающие на территории пилотных субъектов более 90 дней при условии прибытия не в трудовых целях. Для отдельных категорий иностранцев - глав дипломатических представительств и консульских учреждений, членов их семей, граждан Белоруссии, владельцев дипломатических и служебных паспортов и других - установлены исключения. Согласно закону, иностранные граждане - участники эксперимента подлежат учету, который осуществляется территориальным органом МВД. Иностранцы при обращении в организацию по вопросам получения госуслуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования должны будут зарегистрироваться в специализированном мобильном приложении, предоставить согласие на обработку персональных данных, а также направлять в МВД РФ сообщение о месте своего фактического нахождения при помощи данного приложения. Кроме того, участники эксперимента должны будут информировать МВД РФ при изменении места фактического нахождения в течение трех дней при помощи приложения. Также определяются основания снятия иностранного гражданина с учета по адресу уполномоченной Москвой организации. Одним из таких оснований предусматривается отсутствие сведений о геолокации устройства мигранта более 3 рабочих дней с даты последнего мониторинга. В этом случае сведения об иностранном гражданине, при отсутствии законных оснований для его пребывания в России, будут включаться в реестр контролируемых лиц. Законом предоставляется возможность в определенных субъектах трудовым мигрантам, получившим патент на территории одного региона, работать на территории другого, а работодателям - право привлекать для работы иностранных граждан, получивших патент на территории иного субъекта. Обязательным условием такого привлечения иностранных специалистов будет наличие соответствующего соглашения. Право заключать соглашения между собой будет предоставлено высшим должностным лицам Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
россия
москва
белоруссия
общество, россия, москва, белоруссия, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Белоруссия, Владимир Путин
