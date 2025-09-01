https://ria.ru/20250901/kitay-2038936978.html
Фицо подтвердил, что встретится с Путиным в Китае
Фицо подтвердил, что встретится с Путиным в Китае - РИА Новости, 01.09.2025
Фицо подтвердил, что встретится с Путиным в Китае
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в КНР. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T19:40:00+03:00
2025-09-01T19:40:00+03:00
2025-09-01T19:40:00+03:00
в мире
россия
словакия
китай
роберт фицо
владимир путин
си цзиньпин
БРАТИСЛАВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в КНР. "Хочу подтвердить, что во время визита в Пекин у меня будут двусторонние встречи с китайским президентом Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным и другими присутствующими государственными деятелями", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 31 августа сообщил, что у главы российского государства, который в настоящее время находится в китайском Тяньцзине, планируется встреча с премьером Словакии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
в мире, россия, словакия, китай, роберт фицо, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Словакия, Китай, Роберт Фицо, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Фицо подтвердил, что встретится с Путиным в Китае
Премьер Словакии Фицо подтвердил, что встретится с Путиным в ходе визита в Китай