Фицо подтвердил, что встретится с Путиным в Китае

Фицо подтвердил, что встретится с Путиным в Китае - РИА Новости, 01.09.2025

Фицо подтвердил, что встретится с Путиным в Китае

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в КНР. 01.09.2025

БРАТИСЛАВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в КНР. "Хочу подтвердить, что во время визита в Пекин у меня будут двусторонние встречи с китайским президентом Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным и другими присутствующими государственными деятелями", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 31 августа сообщил, что у главы российского государства, который в настоящее время находится в китайском Тяньцзине, планируется встреча с премьером Словакии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

