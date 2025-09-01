Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал страны ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации - РИА Новости, 01.09.2025
11:25 01.09.2025 (обновлено: 12:00 01.09.2025)
Китай призвал страны ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации
Китай призвал страны ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации - РИА Новости, 01.09.2025
Китай призвал страны ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации, заявил в понедельник председатель КНР Си... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
китай
саммит шос в китае в 2025 году
тяньцзинь
азербайджан
си цзиньпин
евразийская экономическая комиссия
оон
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс"."Мы должны продолжать придерживаться принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, рационально реагировать на различные риски и вызовы", - сказал глава КНР.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
китай
тяньцзинь
азербайджан
в мире, китай, саммит шос в китае в 2025 году, тяньцзинь, азербайджан, си цзиньпин, евразийская экономическая комиссия, оон
В мире, Китай, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Тяньцзинь, Азербайджан, Си Цзиньпин, Евразийская экономическая комиссия, ООН
Китай призвал страны ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации

Си Цзиньпин: КНР призывает страны ШОС не нацеливаться на третьи стороны

© РИА Новости / Александр КазаковЗаседание Совета глав государств – членов ШОС
Заседание Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
Заседание Совета глав государств – членов ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс".
"Мы должны продолжать придерживаться принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, рационально реагировать на различные риски и вызовы", - сказал глава КНР.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
ШОС выступила за сохранение космического пространства свободным от оружия
В миреКитайСаммит ШОС в Китае в 2025 годуТяньцзиньАзербайджанСи ЦзиньпинЕвразийская экономическая комиссияООН
 
 
