Китай призвал страны ШОС придерживаться принципа отказа от конфронтации

2025-09-01T11:25:00+03:00

в мире

китай

саммит шос в китае в 2025 году

тяньцзинь

азербайджан

си цзиньпин

евразийская экономическая комиссия

оон

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс"."Мы должны продолжать придерживаться принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, рационально реагировать на различные риски и вызовы", - сказал глава КНР.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

китай

тяньцзинь

азербайджан

2025

Новости

