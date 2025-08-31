Дубинский рассказал, как Зеленский водит Трампа за нос
Дубинский обвинил Зеленского в целенаправленном затягивании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский водит за нос президента США Дональда Трампа, затягивание конфликта на Украине позволяет ему красть деньги из оборонного бюджета, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Последняя встреча между украинской и российской делегацией в Стамбуле состоялась 23 июля. Тогда было договорено о работе трех подгрупп в режиме онлайн для проработки решений… Ни одной встречи с этого момента не состоялось. Вместо этого, Зеленский в пацанском стиле требует (от президента России Владимира - ред.) Путина "выскочить раз на раз". То есть переговорная повестка заменяется кривляньями и ужимками. Надо сказать, на этом сценарии Зеленский проводил Трампа за нос уже 8 месяцев с момента инаугурации (Трампа - ред.)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.