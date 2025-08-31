Рейтинг@Mail.ru
Дубинский рассказал, как Зеленский водит Трампа за нос - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038667561.html
Дубинский рассказал, как Зеленский водит Трампа за нос
Дубинский рассказал, как Зеленский водит Трампа за нос - РИА Новости, 31.08.2025
Дубинский рассказал, как Зеленский водит Трампа за нос
Владимир Зеленский водит за нос президента США Дональда Трампа, затягивание конфликта на Украине позволяет ему красть деньги из оборонного бюджета, считает... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T15:43:00+03:00
2025-08-31T15:43:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c4128d2cdc6c5b81d3b70f4fee2111ac.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский водит за нос президента США Дональда Трампа, затягивание конфликта на Украине позволяет ему красть деньги из оборонного бюджета, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Последняя встреча между украинской и российской делегацией в Стамбуле состоялась 23 июля. Тогда было договорено о работе трех подгрупп в режиме онлайн для проработки решений… Ни одной встречи с этого момента не состоялось. Вместо этого, Зеленский в пацанском стиле требует (от президента России Владимира - ред.) Путина "выскочить раз на раз". То есть переговорная повестка заменяется кривляньями и ужимками. Надо сказать, на этом сценарии Зеленский проводил Трампа за нос уже 8 месяцев с момента инаугурации (Трампа - ред.)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038606818.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_495:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_4f0176bd313b5f43b2fd5604e261940d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Дубинский рассказал, как Зеленский водит Трампа за нос

Дубинский обвинил Зеленского в целенаправленном затягивании конфликта на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский водит за нос президента США Дональда Трампа, затягивание конфликта на Украине позволяет ему красть деньги из оборонного бюджета, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Последняя встреча между украинской и российской делегацией в Стамбуле состоялась 23 июля. Тогда было договорено о работе трех подгрупп в режиме онлайн для проработки решений… Ни одной встречи с этого момента не состоялось. Вместо этого, Зеленский в пацанском стиле требует (от президента России Владимира - ред.) Путина "выскочить раз на раз". То есть переговорная повестка заменяется кривляньями и ужимками. Надо сказать, на этом сценарии Зеленский проводил Трампа за нос уже 8 месяцев с момента инаугурации (Трампа - ред.)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
На Западе рассказали, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным
Вчера, 04:28
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала