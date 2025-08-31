https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038667561.html

Дубинский рассказал, как Зеленский водит Трампа за нос

Дубинский рассказал, как Зеленский водит Трампа за нос - РИА Новости, 31.08.2025

Дубинский рассказал, как Зеленский водит Трампа за нос

Владимир Зеленский водит за нос президента США Дональда Трампа, затягивание конфликта на Украине позволяет ему красть деньги из оборонного бюджета, считает... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T15:43:00+03:00

2025-08-31T15:43:00+03:00

2025-08-31T15:43:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c4128d2cdc6c5b81d3b70f4fee2111ac.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский водит за нос президента США Дональда Трампа, затягивание конфликта на Украине позволяет ему красть деньги из оборонного бюджета, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Последняя встреча между украинской и российской делегацией в Стамбуле состоялась 23 июля. Тогда было договорено о работе трех подгрупп в режиме онлайн для проработки решений… Ни одной встречи с этого момента не состоялось. Вместо этого, Зеленский в пацанском стиле требует (от президента России Владимира - ред.) Путина "выскочить раз на раз". То есть переговорная повестка заменяется кривляньями и ужимками. Надо сказать, на этом сценарии Зеленский проводил Трампа за нос уже 8 месяцев с момента инаугурации (Трампа - ред.)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.

https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038606818.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины