Путин встретился с Си Цзиньпином, Пашиняном и Токаевым на полях саммита ШОС

2025-08-31T18:42:00+03:00

2025-08-31T18:42:00+03:00

2025-08-31T20:46:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686511_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_69522ac63d17e27a505cc37d11647208.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", — сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Встреча Путина и Пашиняна прошла в формате тет-а-тет."Очень рад вас видеть и иметь возможность переговорить "на полях" сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких: двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами <...> будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", — сказал Путин, начиная переговоры.В свою очередь, Пашинян отметил, что на встречах с российским лидером всегда очень насыщенная повестка."Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились, <...> наш личный диалог и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами", — добавил он.Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча российского и армянского лидеров была продолжительной и прошла хорошо.Также Путин пообщался с Токаевым. На приеме лидеры сидели рядом и имели возможность поговорить, отметил Песков.Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.Он открылся торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита — председателя КНР Си Цзиньпина.Официальная программа саммита стартует 1 сентября.Путин сегодня прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

