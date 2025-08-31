https://ria.ru/20250831/vstrecha-2038650391.html

Си Цзиньпин обсудил с Эрдоганом Украину и Сирию

Си Цзиньпин обсудил с Эрдоганом Украину и Сирию - РИА Новости, 31.08.2025

Си Цзиньпин обсудил с Эрдоганом Украину и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Китае обсудил тему Украины и совместные шаги по восстановлению Сирии,... РИА Новости, 31.08.2025

АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Китае обсудил тему Украины и совместные шаги по восстановлению Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган находится в Китае для участия в 25-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "В ходе встречи, на которой было всесторонне обсуждено экономическое сотрудничество между двумя странами, президент Эрдоган заявил, что для обеспечения сбалансированности и устойчивости двусторонней торговли необходимо поддерживать ее инвестициями, что особенно большой потенциал имеют области цифровых технологий, энергетики, здравоохранения и туризма, и что в этом контексте будет полезно усилить координацию в вопросах инвестирования китайских компаний в Турции", - сообщила канцелярия. Президент Турции отметил важность совместных шагов по согласованию инициатив "Средний коридор" и "Пояс и путь". "В ходе встречи была достигнута договоренность о регулярном функционировании существующих механизмов консультаций и сотрудничества между двумя странами… На встрече также были обсуждены последние события в Газе, война между Украиной и Россией, возможные совместные шаги по восстановлению Сирии, а также региональные и глобальные вопросы", - говорится в сообщении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

