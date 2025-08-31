Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин обсудил с Эрдоганом Украину и Сирию - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/vstrecha-2038650391.html
Си Цзиньпин обсудил с Эрдоганом Украину и Сирию
Си Цзиньпин обсудил с Эрдоганом Украину и Сирию - РИА Новости, 31.08.2025
Си Цзиньпин обсудил с Эрдоганом Украину и Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Китае обсудил тему Украины и совместные шаги по восстановлению Сирии,... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T13:38:00+03:00
2025-08-31T13:38:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
си цзиньпин
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg
АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Китае обсудил тему Украины и совместные шаги по восстановлению Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган находится в Китае для участия в 25-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "В ходе встречи, на которой было всесторонне обсуждено экономическое сотрудничество между двумя странами, президент Эрдоган заявил, что для обеспечения сбалансированности и устойчивости двусторонней торговли необходимо поддерживать ее инвестициями, что особенно большой потенциал имеют области цифровых технологий, энергетики, здравоохранения и туризма, и что в этом контексте будет полезно усилить координацию в вопросах инвестирования китайских компаний в Турции", - сообщила канцелярия. Президент Турции отметил важность совместных шагов по согласованию инициатив "Средний коридор" и "Пояс и путь". "В ходе встречи была достигнута договоренность о регулярном функционировании существующих механизмов консультаций и сотрудничества между двумя странами… На встрече также были обсуждены последние события в Газе, война между Украиной и Россией, возможные совместные шаги по восстановлению Сирии, а также региональные и глобальные вопросы", - говорится в сообщении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250831/vstrecha-2038648069.html
https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html
россия
украина
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a5e4b989fa132e56051c43b44ea96a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, си цзиньпин, владимир путин, шос, нато, саммит шос в китае в 2025 году, сирия
В мире, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС, НАТО, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Сирия
Си Цзиньпин обсудил с Эрдоганом Украину и Сирию

Си Цзиньпин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и восстановление Сирии

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Китае обсудил тему Украины и совместные шаги по восстановлению Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган находится в Китае для участия в 25-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Источник рассказал, какие темы обсудят Путин и Эрдоган в Китае
Вчера, 13:10
"В ходе встречи, на которой было всесторонне обсуждено экономическое сотрудничество между двумя странами, президент Эрдоган заявил, что для обеспечения сбалансированности и устойчивости двусторонней торговли необходимо поддерживать ее инвестициями, что особенно большой потенциал имеют области цифровых технологий, энергетики, здравоохранения и туризма, и что в этом контексте будет полезно усилить координацию в вопросах инвестирования китайских компаний в Турции", - сообщила канцелярия.
Президент Турции отметил важность совместных шагов по согласованию инициатив "Средний коридор" и "Пояс и путь".
«
"В ходе встречи была достигнута договоренность о регулярном функционировании существующих механизмов консультаций и сотрудничества между двумя странами… На встрече также были обсуждены последние события в Газе, война между Украиной и Россией, возможные совместные шаги по восстановлению Сирии, а также региональные и глобальные вопросы", - говорится в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСи ЦзиньпинВладимир ПутинШОСНАТОСаммит ШОС в Китае в 2025 годуСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала