Источник рассказал, какие темы обсудят Путин и Эрдоган в Китае
Источник рассказал, какие темы обсудят Путин и Эрдоган в Китае
2025-08-31T13:10:00+03:00
2025-08-31T13:10:00+03:00
2025-08-31T13:50:00+03:00
АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в Китае сотрудничество в энергетике, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий дипломатический источник."Весь спектр двусторонних отношений, в том числе сотрудничество по энергетическим вопросам, строительству АЭС в Турции. Есть ряд проектов по этим направлениям, есть определенные наработки соответствующих ведомств двух стран, лидеры обсудят проделанную работу и соответственно дадут указания", — сказал он.Источник добавил, что Эрдоган заявит о готовности Анкары предоставить посреднические услуги по урегулированию конфликта на Украине, в том числе по организации саммита на уровне лидеров.Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
