Источник рассказал, какие темы обсудят Путин и Эрдоган в Китае
13:10 31.08.2025 (обновлено: 13:50 31.08.2025)
Источник рассказал, какие темы обсудят Путин и Эрдоган в Китае
АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в Китае сотрудничество в энергетике, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий дипломатический источник."Весь спектр двусторонних отношений, в том числе сотрудничество по энергетическим вопросам, строительству АЭС в Турции. Есть ряд проектов по этим направлениям, есть определенные наработки соответствующих ведомств двух стран, лидеры обсудят проделанную работу и соответственно дадут указания", — сказал он.Источник добавил, что Эрдоган заявит о готовности Анкары предоставить посреднические услуги по урегулированию конфликта на Украине, в том числе по организации саммита на уровне лидеров.Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в Китае сотрудничество в энергетике, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий дипломатический источник.
"Весь спектр двусторонних отношений, в том числе сотрудничество по энергетическим вопросам, строительству АЭС в Турции. Есть ряд проектов по этим направлениям, есть определенные наработки соответствующих ведомств двух стран, лидеры обсудят проделанную работу и соответственно дадут указания", — сказал он.
Источник добавил, что Эрдоган заявит о готовности Анкары предоставить посреднические услуги по урегулированию конфликта на Украине, в том числе по организации саммита на уровне лидеров.
Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
