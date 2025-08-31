Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал подробности о приеме в честь гостей саммита ШОС
17:16 31.08.2025 (обновлено: 17:40 31.08.2025)
Ушаков рассказал подробности о приеме в честь гостей саммита ШОС
Ушаков рассказал подробности о приеме в честь гостей саммита ШОС
Ушаков рассказал подробности о приеме в честь гостей саммита ШОС
Во время приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялся концерт, во время которого...
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Во время приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялся концерт, во время которого прозвучали "Подмосковные вечера", сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "(На приеме была - ред.) традиционная китайская кухня, и очень классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с "Подмосковных вечеров", кстати", - сказал Ушаков журналистам. Саммит ШОС открылся в воскресенье торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита - председателя КНР Си Цзиньпина. Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
Ушаков рассказал подробности о приеме в честь гостей саммита ШОС

Ушаков: концерт для гостей саммита ШОС начался с "Подмосковных вечеров"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Во время приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялся концерт, во время которого прозвучали "Подмосковные вечера", сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"(На приеме была - ред.) традиционная китайская кухня, и очень классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с "Подмосковных вечеров", кстати", - сказал Ушаков журналистам.
Саммит ШОС открылся в воскресенье торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита - председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
Заголовок открываемого материала