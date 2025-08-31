https://ria.ru/20250831/ushakov-2038682641.html
Ушаков рассказал подробности о приеме в честь гостей саммита ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Во время приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялся концерт, во время которого прозвучали "Подмосковные вечера", сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "(На приеме была - ред.) традиционная китайская кухня, и очень классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с "Подмосковных вечеров", кстати", - сказал Ушаков журналистам. Саммит ШОС открылся в воскресенье торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита - председателя КНР Си Цзиньпина. Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
