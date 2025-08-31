https://ria.ru/20250831/ucheniya-2038669290.html

Российские военные на учениях ОДКБ передадут опыт участия в СВО

ВИТЕБСК (Белоруссия), 31 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие на учениях сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут передавать свой опыт с учетом специальной военной операции, сообщил журналистам старший российского контингента, гвардии полковник Григорий Курчанинов. В воскресенье в Белоруссии началась серия учений ОДКБ. Совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2025", специальные учения "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", будут проходить с 31 августа по 6 сентября. "Начиная с завтрашнего дня мы приступаем к тренировкам и выполнению учебно-боевых задач, которые будут поставлены командованием. Личный состав от Российской Федерации в том числе будет передавать свой опыт с учетом проведения специальной военной операции. И внедрим некоторые моменты на учениях такие же, как мы используем в районе СВО", - сказал российский военный. По его словам, российский контингент готов к проведению задач, взаимодействие со странами-участницами и с воинскими контингентами этих стран налажено, проблемных вопросов нет. Представитель контингента Киргизии старший лейтенант Мирзат Шанкоев сказал, что его страна 31 августа отмечает День Независимости. "Наша армия с каждым днем повышает свою боевую подготовку. Принимая участие в подобных учениях, мы находим новых товарищей, обмениваемся опытом. В некоторых местах мы им подсказываем, а в некоторых местах - они нам. Поэтому я, как офицер и командир группы, полученную здесь науку буду применять для обучения личного состава", - сказал Шанкоев. Представитель казахстанского контингента подполковник Мурат Маткеримов сказал, что учения дают отличную возможность организовать взаимодействие с коллегами стран Организации договора коллективной безопасности. "Здесь мы получаем бесценный опыт и практику, которая нам понадобится при выполнении общих задач и в целом в области безопасности. Мы гордимся, что представляем Республику Казахстан и наши десантно-штурмовые войска. Все поставленные задачи перед контингентом выполним", - заявил он. Военнослужащий сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Зайцев заявил, что белорусский личный состав очень доволен и гордится тем, что представляет свою республику на учениях. "К данным учениям мы подошли очень ответственно. Прошли дополнительно слаживания подразделений", - сказал он. На вопрос, какие у него ожидания от учений, Зайцев ответил: "Набраться побольше опыта, потому что здесь присутствуют и контингенты тех стран, которые принимают участие в боевых действиях. Они имеют большой опыт". Торжественная церемония открытия учений прошла в Витебске на площади Победы возле мемориального комплекса "Освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам". В учениях участвуют контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ Белоруссии России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Всего задействовано более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе девять боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных беспилотных летательных аппаратов.

