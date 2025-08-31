Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об атмосфере на приеме в честь гостей саммита ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/shos-2038688492.html
Песков рассказал об атмосфере на приеме в честь гостей саммита ШОС
Песков рассказал об атмосфере на приеме в честь гостей саммита ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
Песков рассказал об атмосфере на приеме в честь гостей саммита ШОС
Атмосфера на приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором присутствовал... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:59:00+03:00
2025-08-31T17:59:00+03:00
китай
россия
дмитрий песков
си цзиньпин
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038660694_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_6486b1f335b27221c01f9092bfc092cb.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Атмосфера на приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором присутствовал президент России Владимир Путин, была очень гостеприимной, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил представителям СМИ, что на концерте во время приема прозвучали "Подмосковные вечера". "Концерт великолепный. Поэтому атмосферу всегда наши китайский друзья создают весьма и весьма гостеприимную", - сказал Песков, делясь впечатлениями о приеме. Он также отметил, что было очень много блюд, было очень вкусно. На ужине подавали блюда китайской кухни.
https://ria.ru/20250831/peskov-2038683780.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038660694_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0564921edf913974910e6a1a075a0b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, дмитрий песков, си цзиньпин, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
Китай, Россия, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Песков рассказал об атмосфере на приеме в честь гостей саммита ШОС

Песков: атмосфера на приеме в честь гостей саммита ШОС была очень гостеприимной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Атмосфера на приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором присутствовал президент России Владимир Путин, была очень гостеприимной, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил представителям СМИ, что на концерте во время приема прозвучали "Подмосковные вечера".
"Концерт великолепный. Поэтому атмосферу всегда наши китайский друзья создают весьма и весьма гостеприимную", - сказал Песков, делясь впечатлениями о приеме.
Он также отметил, что было очень много блюд, было очень вкусно. На ужине подавали блюда китайской кухни.
Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС
Вчера, 17:26
 
КитайРоссияДмитрий ПесковСи ЦзиньпинВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала