Песков рассказал об атмосфере на приеме в честь гостей саммита ШОС
Песков рассказал об атмосфере на приеме в честь гостей саммита ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
Песков рассказал об атмосфере на приеме в честь гостей саммита ШОС
31.08.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Атмосфера на приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором присутствовал президент России Владимир Путин, была очень гостеприимной, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил представителям СМИ, что на концерте во время приема прозвучали "Подмосковные вечера". "Концерт великолепный. Поэтому атмосферу всегда наши китайский друзья создают весьма и весьма гостеприимную", - сказал Песков, делясь впечатлениями о приеме. Он также отметил, что было очень много блюд, было очень вкусно. На ужине подавали блюда китайской кухни.
Песков рассказал об атмосфере на приеме в честь гостей саммита ШОС
