Путин встретился с Пашиняном "на полях" саммита ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
16:17 31.08.2025 (обновлено: 18:46 31.08.2025)
Путин встретился с Пашиняном "на полях" саммита ШОС
Путин встретился с Пашиняном "на полях" саммита ШОС
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T16:17:00+03:00
2025-08-31T18:46:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил корреспондент РИА Новости.&quot;Очень рад Вас видеть и иметь возможность переговорить &quot;на полях&quot; сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких: двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами &lt;...&gt; будет полезной и содержательной. Рад вас видеть&quot;, — сказал Путин, начиная встречу.В свою очередь, Пашинян отметил, что на встречах с российским лидером всегда очень насыщенная повестка."Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились, &lt;...&gt; наш личный диалог и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами", — добавил он.Встреча прошла в формате тет-а-тет.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после завершения переговоров, встреча российского и армянского лидеров была продолжительной и прошла хорошо.Незадолго до этого Путин провел краткую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.&quot;Очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами&quot;, — уточнил он.Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.Встреча открылась торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита — председателя КНР Си Цзиньпина.Официальная программа саммита стартует 1 сентября.Путин сегодня прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве основного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил корреспондент РИА Новости.
"Очень рад Вас видеть и иметь возможность переговорить "на полях" сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких: двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами <...> будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", — сказал Путин, начиная встречу.

В свою очередь, Пашинян отметил, что на встречах с российским лидером всегда очень насыщенная повестка.
"Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились, <...> наш личный диалог и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами", — добавил он.
Встреча прошла в формате тет-а-тет.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после завершения переговоров, встреча российского и армянского лидеров была продолжительной и прошла хорошо.
Незадолго до этого Путин провел краткую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", — уточнил он.

Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
Встреча открылась торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита — председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
Путин сегодня прибыл с четырехдневным визитом в КНР.
Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.
Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве основного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
