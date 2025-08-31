https://ria.ru/20250831/shos-2038671945.html
Путин встретился с Пашиняном "на полях" саммита ШОС
Путин встретился с Пашиняном "на полях" саммита ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
Путин встретился с Пашиняном "на полях" саммита ШОС
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T16:17:00+03:00
2025-08-31T16:17:00+03:00
2025-08-31T18:46:00+03:00
в мире
китай
никол пашинян
си цзиньпин
владимир путин
россия
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038671473_0:258:3058:1979_1920x0_80_0_0_5f72f3bd1bb504f106991292824a32a2.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил корреспондент РИА Новости."Очень рад Вас видеть и иметь возможность переговорить "на полях" сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких: двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами <...> будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", — сказал Путин, начиная встречу.В свою очередь, Пашинян отметил, что на встречах с российским лидером всегда очень насыщенная повестка."Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились, <...> наш личный диалог и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами", — добавил он.Встреча прошла в формате тет-а-тет.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после завершения переговоров, встреча российского и армянского лидеров была продолжительной и прошла хорошо.Незадолго до этого Путин провел краткую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", — уточнил он.Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.Встреча открылась торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита — председателя КНР Си Цзиньпина.Официальная программа саммита стартует 1 сентября.Путин сегодня прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве основного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250831/razgovor-2038676213.html
https://ria.ru/20250831/tagesspiegel-2038667421.html
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
китай
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038671473_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f0e9aeda9fa3f03992ac0b27e6fe3d65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, никол пашинян, си цзиньпин, владимир путин, россия, армения
В мире, Китай, Никол Пашинян, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Армения
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Очень рад Вас видеть и иметь возможность переговорить "на полях" сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких: двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами <...> будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", — сказал Путин, начиная встречу.
В свою очередь, Пашинян отметил, что на встречах с российским лидером всегда очень насыщенная повестка.
"Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились, <...> наш личный диалог и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами", — добавил он.
Встреча прошла в формате тет-а-тет.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после завершения переговоров, встреча российского и армянского лидеров была продолжительной и прошла хорошо.
Незадолго до этого Путин
провел краткую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином
, сообщил помощник президента Юрий Ушаков
.
«
"Очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", — уточнил он.
Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
Встреча открылась торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита — председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
Путин сегодня прибыл с четырехдневным визитом в КНР.
Он примет участие в саммите ШОС
и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина
, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии
и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином
и главами других государств.
Кроме этого, президент России
будет присутствовать в качестве основного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией
и окончания Второй мировой войны.