Путин принял участие в торжественном приеме для глав делегаций стран ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучаствовал в торжественном приеме для глав делегаций стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.
Главу государства лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов ШОС.
Церемония совместного фотографирования глав государств — членов ШОС.
Приветственный банкет прошел в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств — членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором подведут итоги деятельности организации за 2024-2025 годы, рассмотрят вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сфере политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы.
На утверждение лидеров представят около 20 документов.
Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений — ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнеров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе — Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Путин назвал секрет привлекательности ШОС
30 августа, 02:37
Путин сегодня прибыл с четырехдневным визитом в КНР.
Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.