Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты - РИА Новости, 31.08.2025
16:40 31.08.2025 (обновлено: 19:34 31.08.2025)
Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", — сказал он.Путин и председатель КНР кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.Также Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики пообщались тет-а-тет.Как отметил российский лидер перед началом встречи, он и Пашинян давно не проводили переговоры, поэтому у них накопилось много двусторонних, региональных и международных вопросов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после сообщил, что встреча была продолжительной и прошла хорошо.Также Путин пообщался с Токаевым. На приеме лидеры сидели рядом с друг другом и имели возможность поговорить, отметил Песков.
Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", — сказал он.
Путин и председатель КНР кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.
Также Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики пообщались тет-а-тет.
Как отметил российский лидер перед началом встречи, он и Пашинян давно не проводили переговоры, поэтому у них накопилось много двусторонних, региональных и международных вопросов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после сообщил, что встреча была продолжительной и прошла хорошо.
Также Путин пообщался с Токаевым. На приеме лидеры сидели рядом с друг другом и имели возможность поговорить, отметил Песков.
