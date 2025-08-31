Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Владимир Путин и Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«
"Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", — сказал он.
Также Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики пообщались тет-а-тет.
Как отметил российский лидер перед началом встречи, он и Пашинян давно не проводили переговоры, поэтому у них накопилось много двусторонних, региональных и международных вопросов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после сообщил, что встреча была продолжительной и прошла хорошо.
Также Путин пообщался с Токаевым. На приеме лидеры сидели рядом с друг другом и имели возможность поговорить, отметил Песков.