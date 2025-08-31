https://ria.ru/20250831/razgovor-2038676213.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты - РИА Новости, 31.08.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T16:40:00+03:00

2025-08-31T16:40:00+03:00

2025-08-31T19:34:00+03:00

в мире

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

саммит шос в китае в 2025 году

шос

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038657993_0:181:3317:2048_1920x0_80_0_0_87047ffabe876e0c73aef1a0104c980e.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", — сказал он.Путин и председатель КНР кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.Также Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики пообщались тет-а-тет.Как отметил российский лидер перед началом встречи, он и Пашинян давно не проводили переговоры, поэтому у них накопилось много двусторонних, региональных и международных вопросов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после сообщил, что встреча была продолжительной и прошла хорошо.Также Путин пообщался с Токаевым. На приеме лидеры сидели рядом с друг другом и имели возможность поговорить, отметил Песков.

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, саммит шос в китае в 2025 году, шос, сша, россия, китай