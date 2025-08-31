https://ria.ru/20250831/putin--2038654303.html
Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Китае
Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Китае - РИА Новости, 31.08.2025
Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Китае
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который откроется в воскресенье торжественным приёмом... РИА Новости, 31.08.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который откроется в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита - председателя КНР Си Цзиньпина.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы.На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов.На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств-членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнёров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистана в качестве гостя председательствующей стороны.Приглашены и руководители ряда международных организаций и объединений - ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Китае
