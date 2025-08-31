https://ria.ru/20250831/narushiteli-2038602052.html

МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД - РИА Новости, 31.08.2025

МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

Наибольшее число водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), в 2024 году зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане, следует из статистических... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T02:08:00+03:00

2025-08-31T02:08:00+03:00

2025-08-31T02:08:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

республика дагестан

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151044/04/1510440412_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_31f641e2caf0ba546f026b5d84deadea.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Наибольшее число водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), в 2024 году зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году в Москве нарушили правила дорожного движения более 1,16 миллиона водителей, чуть меньше зафиксировано в Подмосковье – 1,14 миллиона таких автомобилистов. В Дагестане за прошлый год нарушили ПДД 516 тысяч водителей. Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленобласти было зафиксировано в общем более 523 тысяч автомобилистов-нарушителей, а в Свердловской области – свыше 377 тысяч. В целом Центральный федеральный округ стал лидером среди округов по количеству нарушителей ПДД – в 2024 году в ЦФО зафиксированы 3,4 миллиона таких водителей. На втором месте – Приволжский федеральный округ, где более 1,8 миллиона "лихачей", а на третьем – Северо-Кавказский федеральный округ – 1,1 миллиона нарушителей. Всего же в России в 2024 году зафиксированы свыше 11,8 миллиона водителей, нарушивших правила дорожного движения.

https://ria.ru/20250606/vzyatki-2021309210.html

https://ria.ru/20250531/peterburg-2020133107.html

москва

московская область (подмосковье)

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), республика дагестан, общество