МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД - РИА Новости, 31.08.2025
02:08 31.08.2025
МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД
москва
московская область (подмосковье)
республика дагестан
общество
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Наибольшее число водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), в 2024 году зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году в Москве нарушили правила дорожного движения более 1,16 миллиона водителей, чуть меньше зафиксировано в Подмосковье – 1,14 миллиона таких автомобилистов. В Дагестане за прошлый год нарушили ПДД 516 тысяч водителей. Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленобласти было зафиксировано в общем более 523 тысяч автомобилистов-нарушителей, а в Свердловской области – свыше 377 тысяч. В целом Центральный федеральный округ стал лидером среди округов по количеству нарушителей ПДД – в 2024 году в ЦФО зафиксированы 3,4 миллиона таких водителей. На втором месте – Приволжский федеральный округ, где более 1,8 миллиона "лихачей", а на третьем – Северо-Кавказский федеральный округ – 1,1 миллиона нарушителей. Всего же в России в 2024 году зафиксированы свыше 11,8 миллиона водителей, нарушивших правила дорожного движения.
москва, московская область (подмосковье), республика дагестан, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Республика Дагестан, Общество
© Depositphotos.com / ia__64Работа сотрудника ДПС
© Depositphotos.com / ia__64
Работа сотрудника ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Наибольшее число водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), в 2024 году зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, в 2024 году в Москве нарушили правила дорожного движения более 1,16 миллиона водителей, чуть меньше зафиксировано в Подмосковье – 1,14 миллиона таких автомобилистов. В Дагестане за прошлый год нарушили ПДД 516 тысяч водителей.
Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленобласти было зафиксировано в общем более 523 тысяч автомобилистов-нарушителей, а в Свердловской области – свыше 377 тысяч.
В целом Центральный федеральный округ стал лидером среди округов по количеству нарушителей ПДД – в 2024 году в ЦФО зафиксированы 3,4 миллиона таких водителей. На втором месте – Приволжский федеральный округ, где более 1,8 миллиона "лихачей", а на третьем – Северо-Кавказский федеральный округ – 1,1 миллиона нарушителей.
Всего же в России в 2024 году зафиксированы свыше 11,8 миллиона водителей, нарушивших правила дорожного движения.
