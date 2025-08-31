https://ria.ru/20250831/narushiteli-2038602052.html
МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД
МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД - РИА Новости, 31.08.2025
МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД
Наибольшее число водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), в 2024 году зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане, следует из статистических... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T02:08:00+03:00
2025-08-31T02:08:00+03:00
2025-08-31T02:08:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
республика дагестан
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151044/04/1510440412_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_31f641e2caf0ba546f026b5d84deadea.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Наибольшее число водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), в 2024 году зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году в Москве нарушили правила дорожного движения более 1,16 миллиона водителей, чуть меньше зафиксировано в Подмосковье – 1,14 миллиона таких автомобилистов. В Дагестане за прошлый год нарушили ПДД 516 тысяч водителей. Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленобласти было зафиксировано в общем более 523 тысяч автомобилистов-нарушителей, а в Свердловской области – свыше 377 тысяч. В целом Центральный федеральный округ стал лидером среди округов по количеству нарушителей ПДД – в 2024 году в ЦФО зафиксированы 3,4 миллиона таких водителей. На втором месте – Приволжский федеральный округ, где более 1,8 миллиона "лихачей", а на третьем – Северо-Кавказский федеральный округ – 1,1 миллиона нарушителей. Всего же в России в 2024 году зафиксированы свыше 11,8 миллиона водителей, нарушивших правила дорожного движения.
https://ria.ru/20250606/vzyatki-2021309210.html
https://ria.ru/20250531/peterburg-2020133107.html
москва
московская область (подмосковье)
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151044/04/1510440412_102:0:1879:1333_1920x0_80_0_0_0748d8beb4936851beb1a1b38f9c98d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), республика дагестан, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Республика Дагестан, Общество
МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД
В Москве, Подмосковье и Дагестане зафиксировано наибольшее число нарушителей ПДД