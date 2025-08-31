Китай не потерпит попыток искажать историю, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости. Пекин не потерпит попыток искажать историю Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китайский народ, принесший огромные жертвы, будет непоколебимо защищать историю, написанную кровью и человеческими жизнями. Китайский народ вместе с народами всех стран никогда не потерпит попыток отрицать, искажать или даже возвеличивать историю агрессии", — написал он в статье, опубликованной в журнале "Цюши".По его словам, память об этом — лучший учебник и самое эффективное отрезвляющее средство. Китайский народ помнит страдания, принесенные войной, и непоколебимо стремится к миру.При этом, как отметил политик, все еще находятся те, кто игнорирует неоспоримые исторические факты, отрицает и даже возвеличивает историю агрессии. Си подчеркнул, что сопротивление китайского народа японским захватчикам в 1937-1945 годах стало главным полем битвы антифашистской войны на Востоке, внеся колоссальный вклад в борьбу за мир.Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет военный парад по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина.
По его словам, память об этом — лучший учебник и самое эффективное отрезвляющее средство. Китайский народ помнит страдания, принесенные войной, и непоколебимо стремится к миру.
При этом, как отметил политик, все еще находятся те, кто игнорирует неоспоримые исторические факты, отрицает и даже возвеличивает историю агрессии.
Глава МИД КНР Ван И ранее обвинял в этом "некоторые силы в Японии".
Си подчеркнул, что сопротивление китайского народа японским захватчикам в 1937-1945 годах стало главным полем битвы антифашистской войны на Востоке, внеся колоссальный вклад в борьбу за мир.
Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет военный парад по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина.
