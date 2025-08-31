Рейтинг@Mail.ru
Китай не потерпит попыток искажать историю, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 31.08.2025 (обновлено: 18:40 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/kitay-2038645946.html
Китай не потерпит попыток искажать историю, заявил Си Цзиньпин
Китай не потерпит попыток искажать историю, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.08.2025
Китай не потерпит попыток искажать историю, заявил Си Цзиньпин
Пекин не потерпит попыток искажать историю Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:56:00+03:00
2025-08-31T18:40:00+03:00
в мире
китай
пекин
си цзиньпин
юрий ушаков
владимир путин
вторая мировая война (1939-1945)
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378028_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_62c321b61b834e01238810f73cd5eeaa.jpg
ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости. Пекин не потерпит попыток искажать историю Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китайский народ, принесший огромные жертвы, будет непоколебимо защищать историю, написанную кровью и человеческими жизнями. Китайский народ вместе с народами всех стран никогда не потерпит попыток отрицать, искажать или даже возвеличивать историю агрессии", — написал он в статье, опубликованной в журнале "Цюши".По его словам, память об этом — лучший учебник и самое эффективное отрезвляющее средство. Китайский народ помнит страдания, принесенные войной, и непоколебимо стремится к миру.При этом, как отметил политик, все еще находятся те, кто игнорирует неоспоримые исторические факты, отрицает и даже возвеличивает историю агрессии. Си подчеркнул, что сопротивление китайского народа японским захватчикам в 1937-1945 годах стало главным полем битвы антифашистской войны на Востоке, внеся колоссальный вклад в борьбу за мир.Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет военный парад по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20250829/osvobozhdenie-2038043516.html
китай
пекин
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подготовка к параду Победы в Китае
Подготовка к параду Победы в Китае
2025-08-31T12:56
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378028_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4abc0642c5607f998626472d9367bfdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945), ссср
В мире, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Вторая мировая война (1939-1945), СССР
Китай не потерпит попыток искажать историю, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай не потерпит попыток искажать историю Второй мировой войны

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости. Пекин не потерпит попыток искажать историю Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китайский народ, принесший огромные жертвы, будет непоколебимо защищать историю, написанную кровью и человеческими жизнями. Китайский народ вместе с народами всех стран никогда не потерпит попыток отрицать, искажать или даже возвеличивать историю агрессии", — написал он в статье, опубликованной в журнале "Цюши".
Советско-японская война 1945 года - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Тест
Плечом к плечу. Что вы знаете о вкладе СССР в освобождение Китая в 1945?
Вчера, 09:00
По его словам, память об этом — лучший учебник и самое эффективное отрезвляющее средство. Китайский народ помнит страдания, принесенные войной, и непоколебимо стремится к миру.
При этом, как отметил политик, все еще находятся те, кто игнорирует неоспоримые исторические факты, отрицает и даже возвеличивает историю агрессии.
Бойцы 2-го Дальневосточного фронта осматривают трофейную бронетехнику Квантунской армии на Харбинском ипподроме - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Крах Квантунской армии. Долгий путь к победе над Японией
29 августа, 09:00

Глава МИД КНР Ван И ранее обвинял в этом "некоторые силы в Японии".

Си подчеркнул, что сопротивление китайского народа японским захватчикам в 1937-1945 годах стало главным полем битвы антифашистской войны на Востоке, внеся колоссальный вклад в борьбу за мир.
Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет военный парад по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина.
 
В миреКитайПекинСи ЦзиньпинЮрий УшаковВладимир ПутинВторая мировая война (1939-1945)СССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала