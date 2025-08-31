https://ria.ru/20250831/kitay-2038645946.html

Китай не потерпит попыток искажать историю, заявил Си Цзиньпин

Китай не потерпит попыток искажать историю, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.08.2025

Китай не потерпит попыток искажать историю, заявил Си Цзиньпин

Пекин не потерпит попыток искажать историю Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T12:56:00+03:00

2025-08-31T12:56:00+03:00

2025-08-31T18:40:00+03:00

в мире

китай

пекин

си цзиньпин

юрий ушаков

владимир путин

вторая мировая война (1939-1945)

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378028_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_62c321b61b834e01238810f73cd5eeaa.jpg

ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости. Пекин не потерпит попыток искажать историю Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китайский народ, принесший огромные жертвы, будет непоколебимо защищать историю, написанную кровью и человеческими жизнями. Китайский народ вместе с народами всех стран никогда не потерпит попыток отрицать, искажать или даже возвеличивать историю агрессии", — написал он в статье, опубликованной в журнале "Цюши".По его словам, память об этом — лучший учебник и самое эффективное отрезвляющее средство. Китайский народ помнит страдания, принесенные войной, и непоколебимо стремится к миру.При этом, как отметил политик, все еще находятся те, кто игнорирует неоспоримые исторические факты, отрицает и даже возвеличивает историю агрессии. Си подчеркнул, что сопротивление китайского народа японским захватчикам в 1937-1945 годах стало главным полем битвы антифашистской войны на Востоке, внеся колоссальный вклад в борьбу за мир.Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет военный парад по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250829/osvobozhdenie-2038043516.html

китай

пекин

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подготовка к параду Победы в Китае Подготовка к параду Победы в Китае 2025-08-31T12:56 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, пекин, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945), ссср