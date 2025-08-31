https://ria.ru/20250831/erdogan-2038647260.html

Источник: Эрдоган может предложить Путину посредничество по Украине

АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых в Китае переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявит о готовности Анкары предоставить посреднические услуги по урегулированию конфликта на Украине, в том числе, по организации саммита на уровне лидеров, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий дипломатический источник.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине."Тема Украины, посредничества Турции будет одной из главных на переговорах. Господин президент (Тайип Эрдоган - ред.) подчеркнет готовность Турции к посредничеству в урегулировании конфликта, вплоть до организации саммита на уровне лидеров. Тема украинского урегулирования всегда на контроле у господина президента", - сказал собеседник агентства.

