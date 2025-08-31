https://ria.ru/20250831/erdogan-2038634983.html

СМИ: Эрдоган в Китае сообщит Путину о готовности посредничать по Украине

СМИ: Эрдоган в Китае сообщит Путину о готовности посредничать по Украине - РИА Новости, 31.08.2025

СМИ: Эрдоган в Китае сообщит Путину о готовности посредничать по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых с российским лидером Владимиром Путиным переговоров в Китае заявит о готовности Анкары внести любой... РИА Новости, 31.08.2025

АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых с российским лидером Владимиром Путиным переговоров в Китае заявит о готовности Анкары внести любой вклад для урегулирования конфликта на Украине, сообщила проправительственная газета Sabah. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине. "Ожидается, что Эрдоган подчеркнет, что Турция готова внести любой вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной, как в ходе запланированной встречи с (Владимиром - ред.) Путиным, так и в своем выступлении", - уточнило издание.

