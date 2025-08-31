Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эрдоган в Китае сообщит Путину о готовности посредничать по Украине
11:06 31.08.2025
СМИ: Эрдоган в Китае сообщит Путину о готовности посредничать по Украине
СМИ: Эрдоган в Китае сообщит Путину о готовности посредничать по Украине
АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых с российским лидером Владимиром Путиным переговоров в Китае заявит о готовности Анкары внести любой вклад для урегулирования конфликта на Украине, сообщила проправительственная газета Sabah. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине. "Ожидается, что Эрдоган подчеркнет, что Турция готова внести любой вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной, как в ходе запланированной встречи с (Владимиром - ред.) Путиным, так и в своем выступлении", - уточнило издание.
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых с российским лидером Владимиром Путиным переговоров в Китае заявит о готовности Анкары внести любой вклад для урегулирования конфликта на Украине, сообщила проправительственная газета Sabah.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине.
"Ожидается, что Эрдоган подчеркнет, что Турция готова внести любой вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной, как в ходе запланированной встречи с (Владимиром - ред.) Путиным, так и в своем выступлении", - уточнило издание.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР
29 августа, 17:18
 
