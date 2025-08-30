https://ria.ru/20250830/zelenskiy-2038447867.html

Зеленский тормозит мирный процесс из-за проблем с коррупцией, считает Сакс

в мире

россия

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

колумбийский университет

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский уклоняется от реальных шагов в сторону урегулирования конфликта по целому ряду причин, среди которых может быть и коррупция, заявил РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Зеленский, по каким бы то ни было причинам - будь то его личные убеждения, страх за свою жизнь, коррупция или иные мотивы, - не делает ни шага навстречу реальному урегулированию. Точно так же поступают и европейские лидеры - Макрон, Мерц и Стармер", - сказал РИА Новости Сакс. Американский экономист примет участие в сессии ВЭФ о перспективах развития ООН. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

