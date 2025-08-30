Рейтинг@Mail.ru
В "Артеке" наградили детей из США, Турции и Франции - РИА Новости, 30.08.2025
21:25 30.08.2025
В "Артеке" наградили детей из США, Турции и Франции
В "Артеке" наградили детей из США, Турции и Франции - РИА Новости, 30.08.2025
В "Артеке" наградили детей из США, Турции и Франции
Знаки общественного признания "Звезда Артека" вручили в Международном детском центре "Артек", среди победителей дети из США, Турции и Франции, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Знаки общественного признания "Звезда Артека" вручили в Международном детском центре "Артек", среди победителей дети из США, Турции и Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра. Награждение победителей общеартековского конкурса "Звезда Артека" состоялось в рамках закрытия девятой смены, которая собрала более 3 тысяч детей из 48 стран. "Среди победителей конкурса дети из США, Турции и Франции", - сказали в пресс-службе. Знак вручается одному представителю от каждого лагеря, входящего в состав детского центра. Знаки "Звезда Артека" также получили дети из Санкт-Петербурга, Москвы, Запорожской области, Забайкальского края, Дагестана. МДЦ "Артек" находится в ведении министерства просвещения РФ. Расположен на южном берегу Крыма. Основан в июне 1925 года. Ежегодно принимает более 41 тысячи детей.
В "Артеке" наградили детей из США, Турции и Франции

Знаками "Звезда Артека" наградили детей из США, Турции и Франции

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Знаки общественного признания "Звезда Артека" вручили в Международном детском центре "Артек", среди победителей дети из США, Турции и Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра.
Награждение победителей общеартековского конкурса "Звезда Артека" состоялось в рамках закрытия девятой смены, которая собрала более 3 тысяч детей из 48 стран.
"Среди победителей конкурса дети из США, Турции и Франции", - сказали в пресс-службе.
Знак вручается одному представителю от каждого лагеря, входящего в состав детского центра. Знаки "Звезда Артека" также получили дети из Санкт-Петербурга, Москвы, Запорожской области, Забайкальского края, Дагестана.
МДЦ "Артек" находится в ведении министерства просвещения РФ. Расположен на южном берегу Крыма. Основан в июне 1925 года. Ежегодно принимает более 41 тысячи детей.
