https://ria.ru/20250830/ssha-2038584288.html
В "Артеке" наградили детей из США, Турции и Франции
В "Артеке" наградили детей из США, Турции и Франции - РИА Новости, 30.08.2025
В "Артеке" наградили детей из США, Турции и Франции
Знаки общественного признания "Звезда Артека" вручили в Международном детском центре "Артек", среди победителей дети из США, Турции и Франции, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T21:25:00+03:00
2025-08-30T21:25:00+03:00
2025-08-30T21:25:00+03:00
общество
сша
турция
франция
артек
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140298/28/1402982856_79:0:3652:2010_1920x0_80_0_0_6f7d561bf6c43515f02687c12f7f7396.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Знаки общественного признания "Звезда Артека" вручили в Международном детском центре "Артек", среди победителей дети из США, Турции и Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра. Награждение победителей общеартековского конкурса "Звезда Артека" состоялось в рамках закрытия девятой смены, которая собрала более 3 тысяч детей из 48 стран. "Среди победителей конкурса дети из США, Турции и Франции", - сказали в пресс-службе. Знак вручается одному представителю от каждого лагеря, входящего в состав детского центра. Знаки "Звезда Артека" также получили дети из Санкт-Петербурга, Москвы, Запорожской области, Забайкальского края, Дагестана. МДЦ "Артек" находится в ведении министерства просвещения РФ. Расположен на южном берегу Крыма. Основан в июне 1925 года. Ежегодно принимает более 41 тысячи детей.
https://ria.ru/20250825/smit-2037494359.html
сша
турция
франция
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140298/28/1402982856_526:0:3206:2010_1920x0_80_0_0_6df773a19fb07ffa0c05dbe694108201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сша, турция, франция, артек, республика крым, россия
Общество, США, Турция, Франция, Артек, Республика Крым, Россия
В "Артеке" наградили детей из США, Турции и Франции
Знаками "Звезда Артека" наградили детей из США, Турции и Франции