Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в БРИКС
01:46 30.08.2025 (обновлено: 02:16 30.08.2025)
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в БРИКС
китай
россия
владимир путин
брикс
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия и Китай тесно сотрудничают для укрепления роли БРИКС как одного из ключевых элементов международной структуры, сообщил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. Полный текст беседы опубликован на сайте Кремля. "Мы вместе с Китаем активно работаем над укреплением позиций БРИКС как одного из центральных механизмов мировой архитектуры. Совместно продвигаем инициативы, которые направлены на увеличение потенциала экономического роста стран-участниц, включая создание общих платформ для сотрудничества в важных секторах", — заявил президент.Визит Путина в Китай пройдет с 31 августа по 3 сентября. Как сообщил накануне помощник главы государства Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой. В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем Путин проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
китай, россия, владимир путин, брикс
Китай, Россия, Владимир Путин, БРИКС
© AP Photo / Mark Schiefelbeinфлаги России и Китая
флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
флаги России и Китая. Архивное фото
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин рассказал об ожиданиях от работы "Большой двадцатки"
