На Западе идет пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил Путин

На Западе идет пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил Путин - РИА Новости, 30.08.2025

На Западе идет пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил Путин

В ряде стран Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, фальсифицируется историческая правда, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В ряде стран Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, фальсифицируется историческая правда, заявил президент России Владимир Путин информационному агентству Cиньхуа, текст в преддверии официального визита главы государства в Китай опубликован на сайте Кремля."Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идёт пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов", — сказал Путин.Глава государства отметил, что за этим стоит нежелание элит на Западе вспоминать о вине своих предшественников за развязанную войну и стремление стереть из своей истории позорные факты, а также поощрение реваншизма и неонацизма."Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре", - констатировал Путин.Визит Путина в Китай пройдет с 31 августа по 3 сентября. Как сообщил накануне помощник главы государства Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой. В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем Путин проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

