Рейтинг@Mail.ru
Сакс рассказал, как должны выглядеть эффективные условия мира на Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/mir-2038463302.html
Сакс рассказал, как должны выглядеть эффективные условия мира на Украине
Сакс рассказал, как должны выглядеть эффективные условия мира на Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Сакс рассказал, как должны выглядеть эффективные условия мира на Украине
Условия действенного мирного соглашения по Украине вполне очевидны и во многом совпадают с предложениями, которые Россия озвучивала в течение многих лет, заявил РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T08:52:00+03:00
2025-08-30T08:52:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Условия действенного мирного соглашения по Украине вполне очевидны и во многом совпадают с предложениями, которые Россия озвучивала в течение многих лет, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Я думаю, что соглашение, которое действительно могло бы привести к миру, достаточно очевидно, и оно близко к тому, о чем российское правительство говорило в течение многих лет. А именно: Украина должна быть нейтральной. Украина не должна быть членом НАТО. Гарантии безопасности должны быть взаимными как для России, так и для Украины, потому что обеспокоенность есть с обеих сторон", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250827/tramp-2037774421.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, оон, колумбийский университет, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, Колумбийский университет, НАТО
Сакс рассказал, как должны выглядеть эффективные условия мира на Украине

Сакс: условия эффективного мира на Украине близки к тем, что предлагала Россия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Условия действенного мирного соглашения по Украине вполне очевидны и во многом совпадают с предложениями, которые Россия озвучивала в течение многих лет, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Я думаю, что соглашение, которое действительно могло бы привести к миру, достаточно очевидно, и оно близко к тому, о чем российское правительство говорило в течение многих лет. А именно: Украина должна быть нейтральной. Украина не должна быть членом НАТО. Гарантии безопасности должны быть взаимными как для России, так и для Украины, потому что обеспокоенность есть с обеих сторон", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Трамп поспешил с инициативой мира на Украине, считает аналитик
27 августа, 05:34
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийООНКолумбийский университетНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала