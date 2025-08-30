Рейтинг@Mail.ru
Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт - РИА Новости, 30.08.2025
10:07 30.08.2025
Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт
Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт - РИА Новости, 30.08.2025
Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт
Китай может нарастить импорт титана из РФ для развития аэрокосмической и химической отраслей, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Китай может нарастить импорт титана из РФ для развития аэрокосмической и химической отраслей, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Президент России Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. "Дальнейший спрос будет основываться на национальных приоритетах развития, которые ставит перед собой Китай ... Можно предположить, что для развития аэрокосмической и химической отраслей Китай может нарастить экспорт российского титана, а также тантала для производства полупроводников", - рассказала эксперт. По ее словам, способствовать развитию в этой области могут совместные проекты, в том числе с добавленной стоимостью, то есть где дополнительно создаются инфраструктурные улучшения, рабочие места. К примеру, в 2023 году российские и китайские компании подписали соглашение, которое включало не только добычу титана в Арктике, но и расширение арктического глубоководного порта Индига, строительство железной дороги. Россия и Китай не являются участниками некоторых из западных крупных минерально-сырьевых партнерств, что может являться фактором для формирования собственных торговых альянсов посредством долгосрочных контрактов, заключила Левашенко.
экономика, китай, россия, пекин, владимир путин, юрий ушаков, шос
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС
Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт

Левашенко: Китай может нарастить импорт титана из РФ для развития ряда отраслей

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкСотрудник в цехе пигментной двуокиси титана на территории завода "Крымский Титан"
Сотрудник в цехе пигментной двуокиси титана на территории завода Крымский Титан - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Сотрудник в цехе пигментной двуокиси титана на территории завода "Крымский Титан". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Китай может нарастить импорт титана из РФ для развития аэрокосмической и химической отраслей, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Президент России Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
"Дальнейший спрос будет основываться на национальных приоритетах развития, которые ставит перед собой Китай ... Можно предположить, что для развития аэрокосмической и химической отраслей Китай может нарастить экспорт российского титана, а также тантала для производства полупроводников", - рассказала эксперт.
По ее словам, способствовать развитию в этой области могут совместные проекты, в том числе с добавленной стоимостью, то есть где дополнительно создаются инфраструктурные улучшения, рабочие места. К примеру, в 2023 году российские и китайские компании подписали соглашение, которое включало не только добычу титана в Арктике, но и расширение арктического глубоководного порта Индига, строительство железной дороги.
Россия и Китай не являются участниками некоторых из западных крупных минерально-сырьевых партнерств, что может являться фактором для формирования собственных торговых альянсов посредством долгосрочных контрактов, заключила Левашенко.
