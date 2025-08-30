https://ria.ru/20250830/intervyu-2038498849.html

Мировые СМИ отреагировали на интервью Путина перед визитом в Китай

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мировые СМИ отреагировали на интервью президента России Владимира Путина информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии его официального визита в Китай.Так, агентство Reuters обратило внимание на слова российского лидера о торгово-экономическом и промышленном сотрудничестве Москвы и Пекина.Арабский телеканал Al Jazeera отметил заявление Путина о возможном реформировании мировой финансовой системы."Синьхуа" подчеркнуло искренние стремления России развивать двусторонние отношения не только в сфере торговли, но и в области культуры.Китайский информационный интернет-центр China Org акцентировал особое внимание на историческом аспекте интервью и роли СССР и Китая в разгроме нацизма и милитаризма.Китайская газета Global Times также отметила слова российского лидера о том, что обе страны не допустят пересмотра итогов Второй мировой войны.Визит Путина в Китай пройдет с 31 августа по 3 сентября. Как сообщил накануне помощник главы государства Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой. В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем Путин проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

