"Небывало высокий уровень": Путин высказался об отношениях с Китаем
01:41 30.08.2025 (обновлено: 08:56 30.08.2025)
"Небывало высокий уровень": Путин высказался об отношениях с Китаем
"Небывало высокий уровень": Путин высказался об отношениях с Китаем - РИА Новости, 30.08.2025
"Небывало высокий уровень": Путин высказался об отношениях с Китаем
Президент Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью агентству Cиньхуа, в котором высказался об отношениях с Пекином и будущем ШОС,... РИА Новости, 30.08.2025
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
оон
брикс
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью агентству Cиньхуа, в котором высказался об отношениях с Пекином и будущем ШОС, текст опубликован на сайте Кремля.
россия
китай
пекин
россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, оон, брикс
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, ООН, БРИКС, В мире, Юрий Ушаков

"Небывало высокий уровень": Путин высказался об отношениях с Китаем

© РИА Новости / Станислав Красильников
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью агентству Cиньхуа, в котором высказался об отношениях с Пекином и будущем ШОС, текст опубликован на сайте Кремля.

"Небывало высокий уровень"

  • Путин подчеркнул, что экономические отношения Москвы и Пекина развиваются все более интенсивно.
«

"Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств — внешнеторговых партнеров Китая".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Он назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, отметив, что его визит в Россию в мае прошел с большим успехом.
  • У Москвы и Пекина схожие взгляды на принципиальные вопросы по ключевым международным темам.
  • Стратегические отношения стран являются стабилизирующим фактором не только в Евразии, но и во всем мире.
«

"Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы — как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Путин намерен обсудить с китайским лидером все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.
  • Для КНР крайне важно, что страну возглавляет такой человек, как Си, это настоящий лидер и волевой руководитель.
  • Россия высоко ценит его искреннее желание всесторонне развивать двусторонние отношения.
  • Сотрудничество Москвы и Пекина на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, оно внесло позитивные коррективы в работу "Большой двадцатки" и АТЭС.
  • Москва и Пекин выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в Совбез стран Глобального Юга
  • Также они поддерживают реформы МВФ и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты были одинаково доступны всем государствам.
  • Продовольственные товары и сельхозпродукция занимают одну из ведущих позиций в российских поставках в КНР.
  • Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта китайских автомобилей.
  • Доля доллара и евро во взаимных расчетах двух стран опустилась до уровня статистической погрешности.
  • Москва прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР.
  • Взаимный туристический поток в прошлом году вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
08:00

О перспективах ШОС

  • Россия рассчитывает, что организация нарастит потенциал реагирования на современные вызовы после саммита в Китае.
«
"С большим удовольствием вновь посещу Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС. Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

"Идет пересмотр итогов Второй мировой войны"

  • Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери.
«
"Именно граждане наших стран испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников.
  • В некоторых западных странах фактически идет пересмотр ее итогов, фальсифицируется историческая правда.
«

"В основе таких опасных тенденций — нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм. Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, закладывают курс на ремилитаризацию континента.
Визит Путина в Китай пройдет с 31 августа по 3 сентября. Президент примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой. В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Также он проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Стало известно, кто будет рядом с Путиным во время военного парада в Пекине
Вчера, 17:26
Стало известно, кто будет рядом с Путиным во время военного парада в Пекине
Вчера, 17:26
 
РоссияКитайПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОСООНБРИКСВ миреЮрий Ушаков
 
 
