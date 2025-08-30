"Небывало высокий уровень": Путин высказался об отношениях с Китаем
- Путин подчеркнул, что экономические отношения Москвы и Пекина развиваются все более интенсивно.
"Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств — внешнеторговых партнеров Китая".
- Он назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, отметив, что его визит в Россию в мае прошел с большим успехом.
- У Москвы и Пекина схожие взгляды на принципиальные вопросы по ключевым международным темам.
- Стратегические отношения стран являются стабилизирующим фактором не только в Евразии, но и во всем мире.
"Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы — как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира".
- Путин намерен обсудить с китайским лидером все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.
- Для КНР крайне важно, что страну возглавляет такой человек, как Си, это настоящий лидер и волевой руководитель.
- Россия высоко ценит его искреннее желание всесторонне развивать двусторонние отношения.
- Сотрудничество Москвы и Пекина на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, оно внесло позитивные коррективы в работу "Большой двадцатки" и АТЭС.
- Москва и Пекин выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в Совбез стран Глобального Юга
- Также они поддерживают реформы МВФ и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты были одинаково доступны всем государствам.
- Продовольственные товары и сельхозпродукция занимают одну из ведущих позиций в российских поставках в КНР.
- Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта китайских автомобилей.
- Доля доллара и евро во взаимных расчетах двух стран опустилась до уровня статистической погрешности.
- Москва прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР.
- Взаимный туристический поток в прошлом году вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.
О перспективах ШОС
- Россия рассчитывает, что организация нарастит потенциал реагирования на современные вызовы после саммита в Китае.
"Идет пересмотр итогов Второй мировой войны"
- Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери.
- Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников.
- В некоторых западных странах фактически идет пересмотр ее итогов, фальсифицируется историческая правда.
"В основе таких опасных тенденций — нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм. Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре".
- Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, закладывают курс на ремилитаризацию континента.