https://ria.ru/20250830/intervyu-2038437282.html

"Небывало высокий уровень": Путин высказался об отношениях с Китаем

"Небывало высокий уровень": Путин высказался об отношениях с Китаем - РИА Новости, 30.08.2025

"Небывало высокий уровень": Путин высказался об отношениях с Китаем

Президент Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью агентству Cиньхуа, в котором высказался об отношениях с Пекином и будущем ШОС,... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T01:41:00+03:00

2025-08-30T01:41:00+03:00

2025-08-30T08:56:00+03:00

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

оон

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью агентству Cиньхуа, в котором высказался об отношениях с Пекином и будущем ШОС, текст опубликован на сайте Кремля."Небывало высокий уровень""Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств — внешнеторговых партнеров Китая"."Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы — как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира".О перспективах ШОС"С большим удовольствием вновь посещу Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС. Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве"."Идет пересмотр итогов Второй мировой войны""Именно граждане наших стран испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом"."В основе таких опасных тенденций — нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм. Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре".Визит Путина в Китай пройдет с 31 августа по 3 сентября. Президент примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой. В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Также он проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html

https://ria.ru/20250829/putin-2038377150.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, оон, брикс, в мире, юрий ушаков