Эрдоган направился в Китай на саммит ШОС

АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на полях которого планируется проведение его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило турецкое агентство Anadolu. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине. "Президента Эрдогана в аэропорту Эсенбога проводили вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица. Президент Эрдоган примет участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества. В рамках визита президент Эрдоган выступит на заседании саммита, которое состоится в расширенном формате в понедельник, 1 сентября. Эрдоган также проведет двусторонние встречи с другими лидерами, в том числе с хозяином саммита Си Цзиньпином", - уточнило агентство. Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

