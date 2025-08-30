https://ria.ru/20250830/erdogan-2038591117.html
Эрдоган направился в Китай на саммит ШОС
Эрдоган направился в Китай на саммит ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
Эрдоган направился в Китай на саммит ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на полях которого планируется... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-30T22:53:00+03:00
2025-08-30T22:53:00+03:00
2025-08-31T08:13:00+03:00
в мире
россия
турция
китай
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
юрий ушаков
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg
АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на полях которого планируется проведение его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило турецкое агентство Anadolu. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине. "Президента Эрдогана в аэропорту Эсенбога проводили вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица. Президент Эрдоган примет участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества. В рамках визита президент Эрдоган выступит на заседании саммита, которое состоится в расширенном формате в понедельник, 1 сентября. Эрдоган также проведет двусторонние встречи с другими лидерами, в том числе с хозяином саммита Си Цзиньпином", - уточнило агентство. Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250830/putin-2038443443.html
https://ria.ru/20250830/lukashenko-2038468147.html
россия
турция
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_69:0:2629:1920_1920x0_80_0_0_cad67a381c3e91ad7b5c33ed99f1bf3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, китай, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, юрий ушаков, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Турция, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Эрдоган направился в Китай на саммит ШОС
Anadolu: Эрдоган отправился в Китай для участия в саммите ШОС
АНКАРА, 30 авг - РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на полях которого планируется проведение его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило турецкое агентство Anadolu
.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине.
"Президента Эрдогана в аэропорту Эсенбога проводили вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица. Президент Эрдоган примет участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества. В рамках визита президент Эрдоган выступит на заседании саммита, которое состоится в расширенном формате в понедельник, 1 сентября. Эрдоган также проведет двусторонние встречи с другими лидерами, в том числе с хозяином саммита Си Цзиньпином", - уточнило агентство.
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.