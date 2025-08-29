https://ria.ru/20250829/vstrecha-2038366279.html
Ушаков анонсировал встречу лидеров России, Китая и Монголии в Пекине
Ушаков анонсировал встречу лидеров России, Китая и Монголии в Пекине - РИА Новости, 29.08.2025
Ушаков анонсировал встречу лидеров России, Китая и Монголии в Пекине
Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Монголии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:05:00+03:00
2025-08-29T17:05:00+03:00
2025-08-29T17:05:00+03:00
в мире
россия
китай
монголия
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015940560_0:259:2968:1929_1920x0_80_0_0_3ce9a271f8dec0bb5a9ef0d7d4b946c6.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Монголии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха в Пекине. Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, а затем отправится в Пекин, где пройдут российско-китайские переговоры в рамках официального визита Путина в КНР. "Но до наших двусторонних переговоров вначале будет проведена встреча трехсторонняя Россия - Китай - Монголия, то есть встреча лидеров трех стран: Владимир Путин, Си Цзиньпин и президент Монголии Хурэлсух", - сообщил Ушаков журналистам. Он уточнил, что это будет уже седьмое мероприятие в таком трехстороннем формате. Россия всячески поддерживает этот формат и считает его весьма важным, поскольку он затрагивает сотрудничество между тремя соседними, близкими государствами, подчеркнул помощник президента РФ. "К сожалению, предыдущий саммит лидеров состоялся в 2022 году - то есть был большой разрыв. Сейчас через три года снова собираемся, поэтому, конечно, очень важно подвести итоги этой работы, которая проводилась в трех стороннем формате в прошедшие три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250829/kitay-2038310092.html
россия
китай
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015940560_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b65610f804d813874d6bf316f74187d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, монголия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Монголия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин
Ушаков анонсировал встречу лидеров России, Китая и Монголии в Пекине
В Пекине пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Монголии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха в Пекине.
Путин
посетит Китай
31 августа - 3 сентября. Российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, а затем отправится в Пекин
, где пройдут российско-китайские переговоры в рамках официального визита Путина в КНР.
«
"Но до наших двусторонних переговоров вначале будет проведена встреча трехсторонняя Россия
- Китай - Монголия
, то есть встреча лидеров трех стран: Владимир Путин, Си Цзиньпин
и президент Монголии Хурэлсух
", - сообщил Ушаков
журналистам.
Он уточнил, что это будет уже седьмое мероприятие в таком трехстороннем формате. Россия всячески поддерживает этот формат и считает его весьма важным, поскольку он затрагивает сотрудничество между тремя соседними, близкими государствами, подчеркнул помощник президента РФ.
"К сожалению, предыдущий саммит лидеров состоялся в 2022 году - то есть был большой разрыв. Сейчас через три года снова собираемся, поэтому, конечно, очень важно подвести итоги этой работы, которая проводилась в трех стороннем формате в прошедшие три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества", - сказал Ушаков.