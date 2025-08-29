https://ria.ru/20250829/vstrecha-2038366279.html

Ушаков анонсировал встречу лидеров России, Китая и Монголии в Пекине

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Монголии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха в Пекине. Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, а затем отправится в Пекин, где пройдут российско-китайские переговоры в рамках официального визита Путина в КНР. "Но до наших двусторонних переговоров вначале будет проведена встреча трехсторонняя Россия - Китай - Монголия, то есть встреча лидеров трех стран: Владимир Путин, Си Цзиньпин и президент Монголии Хурэлсух", - сообщил Ушаков журналистам. Он уточнил, что это будет уже седьмое мероприятие в таком трехстороннем формате. Россия всячески поддерживает этот формат и считает его весьма важным, поскольку он затрагивает сотрудничество между тремя соседними, близкими государствами, подчеркнул помощник президента РФ. "К сожалению, предыдущий саммит лидеров состоялся в 2022 году - то есть был большой разрыв. Сейчас через три года снова собираемся, поэтому, конечно, очень важно подвести итоги этой работы, которая проводилась в трех стороннем формате в прошедшие три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества", - сказал Ушаков.

