Ушаков отметил роль Турции в организации переговоров с Украиной
2025-08-29T17:21:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва признательна турецким властям за площадку для переговоров России и Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Турция играет важную роль в усилиях по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта и, как вы знаете, предоставляет стамбульскую площадку для прямых российско-украинских переговоров. Мы за это турецким властям весьма и весьма признательны", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
