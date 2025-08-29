Рейтинг@Mail.ru
Ушаков отметил роль Турции в организации переговоров с Украиной
17:21 29.08.2025
Ушаков отметил роль Турции в организации переговоров с Украиной
Москва признательна турецким властям за площадку для переговоров России и Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва признательна турецким властям за площадку для переговоров России и Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Турция играет важную роль в усилиях по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта и, как вы знаете, предоставляет стамбульскую площадку для прямых российско-украинских переговоров. Мы за это турецким властям весьма и весьма признательны", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва признательна турецким властям за площадку для переговоров России и Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Турция играет важную роль в усилиях по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта и, как вы знаете, предоставляет стамбульскую площадку для прямых российско-украинских переговоров. Мы за это турецким властям весьма и весьма признательны", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
