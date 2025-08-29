https://ria.ru/20250829/tsentr-2038419919.html

Новый физкультурно-оздоровительный центр открыли в Сосново Ленобласти

Новый физкультурно-оздоровительный центр открыли в Сосново Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Новый центр развития спорта и физической культуры построен в поселке Сосново Приозерского района Ленобласти, в церемонии его открытия приняли участие помощник президента России Николай Патрушев и губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областного правительства. "Мы с Николаем Платоновичем Патрушевым, как поклонники волейбола, надеемся, что здесь "вырастет" и резерв для флагманской команды "Динамо - Ленинградская область". Спорт — это не только про победы, но и про характер, а он у ленинградцев есть", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что с вводом в эксплуатацию нового ФОКа Сосново становится одним из спортивных центров Приозерского района, где ежегодно проводится до 70 турниров разного уровня. В пресс-службе правительства Ленобласти добавили, что все строительные работы на объекте полностью завершены, к зданию подведены необходимые коммуникации: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение. В здании разместится просторный холл с зоной отдыха, пост охраны, административные и технические помещения, медицинский кабинет, тренерская, раздевалки, кладовые и гардеробные. Комплекс предназначен для занятий волейболом, мини-футболом, баскетболом, бадминтоном и настольным теннисом. Также здесь можно будет проводить тренировки по общей физической подготовке и единоборствам, организовывать спортивные мероприятия. Пропускная способность комплекса составит до 90 человек в тренировочные дни и до 216 человек (включая 30 зрителей) в дни соревнований. По данным областного правительства, Сосновское сельское поселение является одним из активных спортивных центров Ленинградской области. Более 5 тысяч жителей в возрасте от трех до 75 лет регулярно занимаются физкультурой и спортом. На территории поселения уже функционирует 14 спортивных объектов, работают 23 специалиста в области физкультуры и спорта. Ежегодно здесь проводится свыше 70 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий различного уровня, включая ставшие традиционными Зимние дни здоровья, Всероссийский день физкультурника, турниры по волейболу и самбо, а также открытый областной фестиваль пляжных видов спорта "Песочница".

