Началось: Трамп бросил вызов Соросу

Семья — это главное в жизни. Об этом наверняка помнят участники игры за судьбы мира, потому и играют так, как играют. У их игры даже наклюнулось что-то вроде полуфинала: Дональд Трамп пошел войной на Джорджа Сороса."Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону за их поддержку насильственных протестов и многого другого по всей территории США. Мы не позволим этим безумцам рвать Америку на части дальше, не давая ей даже вздохнуть и быть свободной. Сорос и группа психопатов, в которую входят его безумные друзья с Западного побережья, нанесли огромный ущерб нашей стране", — написал как отрезал президент США в своей соцсети под названием "Правда".Этого боя ждали давно. В правом углу ринга и в оранжевом сиянии — Дональд Трамп, бросивший вызов глобализму, миграции, леволиберальной догматике, наднациональным органам власти и прочему в лице Джорджа Сороса.В левом углу — старчески бледный Джордж Сорос: идеолог глобализма на максималках, друг цыган, спонсор либеральных доктринеров, опекун ЕС и НАТО и так далее, но он на ринге только для вида как образ врага.Соросу 95 лет, он отошел от дел еще два года назад, передав ключи от лавки и управление недоброй славы фондом Александру Соросу — тому самому "замечательному радикальному левому сыну". Именно он играет за скрытую империю отца с позиции лидера.Иными словами, когда Джордж Сорос был при своих и у руля, когда делал все, что он делал, и скупал тех, кого скупал, Трамп не призывал его посадить. А теперь, когда враг на пенсии, как-то вдруг захотелось.Сам Трамп знает, что именно Алекс остался в лавке, — у них уже была историческая стычка под названием "выборы президента США". Наследник закрыл множество проектов отца в Европе, чтобы сконцентрировать ресурсы на Америке: в кампанию Камалы Харрис было вложено более миллиарда долларов. Помимо прочего, структуры Сороса-младшего скупали в США провинциальные газеты и радиостанции, которые всегда поддерживали консерваторов и Трампа. Но тогда Трамп не призывал посадить Сороса.Когда насильственные протесты, на которые Трамп жалуется, находились на пике, он тоже не призывал посадить Сороса. В начале лета по всей Калифорнии шли бунты против антииммиграционных рейдов под флагами бывшей метрополии — Мексики. США буквально рвали на части, а то, что координировали тот праздник непослушания НКО, входящие в "сетку" Сороса, знали все, кто читает газеты.И даже тогда, когда лучшим другом Трампа был Илон Маск, чьи отношения с Соросами можно описать как глобальную битву за судьбы человечества, президент США не угрожал клану своих политических, идеологических и личных врагов тюрьмой.Что-то должно было случиться, чтобы Соросов припугнули на ровном месте. И случилось: Трампа науськали. Страшно сказать, но это сделали евреи. Тут своего рода еврейский заговор: одни евреи интригуют против других евреев. А личного в этой истории больше, чем кажется, — на уровне мыльных опер.Соросы всегда подчеркивали свое происхождение, жертвуя миллионы еврейским фондам, однако идеи Сороса-старшего восходят не к Торе, а к оккупации нацистами Венгрии, где он тогда жил — и выжил чудом. Размывание национальных и гендерных идентичностей ради мультикультурного мира — это то, что несли человечеству Сорос, его миллиарды и его женщины: вторая жена и мать Алекса — немка, третья и действующая — американка японского происхождения. Так личная жизнь отражала взгляды.Наследник в отрицании этнических стереотипов пошел еще дальше. Случайно или нет, но через несколько месяцев после того, как отец передал ему фонд, Алекс Сорос познакомился с мусульманкой пакистанского происхождения Хумой Абердин. Менее чем через год они объявили о помолвке.Абердин на 11 лет старше мужа, и для нее это второй брак. Первый супруг — Тони Вайнер, некогда конгрессмен, кандидат в мэры Нью-Йорка и видный политик-демократ. Однако бывший президент США Билл Клинтон вел их свадьбу не столько из-за Вайнера, сколько из-за Абердин — жена попросила. Хиллари Клинтон называла ту своей дочерью и держала возле себя в качестве ближайшего советника в лучшие дни карьеры, включая период работы госсекретарем США.Но клан Клинтонов — это всегда про власть и никогда про семейное счастье. Вайнера вычеркнули из перспективных политиков, когда он был осужден за массовые сексуальные домогательства, а именно: без спроса рассылал свои фото ню десяткам женщин, включая несовершеннолетних. Абердин сразу заявила, что подает на развод, но тот затянулся на восемь лет и был официально оформлен только после того, когда они с Соросом нашли друг друга.На их свадьбе гуляло все "вашингтонское болото" под ручку с "глубинным государством", тузы конгресса фотографировались с другими миллионерами. Трампа не пригласили, как злую колдунью, но зол он на Сороса не поэтому.Помимо служения клану, профессиональный профиль Абердин — защита мусульман. С ее приходом в лавку часть семейных ресурсов была перенаправлена на поддержку Палестины и борьбу с правительством Биньямина Нетаньяху в Израиле. На данном историческом этапе это не противоречит позиции евреев в либеральных мегаполисах США. "Из-за того, что Израиль творит там, у нас могут начаться проблемы здесь" — у них теперь примерно такая логика.А натворил Израиль изрядно: города Газы намеренно смолоты в щебенку, в условиях блокады умирают от голода дети. Правительство Нетаньяху этого не признает, но осознает, и недавно от него поступил призыв подключать контрпропаганду и лоббистов везде, где они есть. Главный лоббист Израиля в США — это Дональд Трамп.Он был самым произраильским президентом в истории на первом сроке, а на втором его готовность прикрывать Нетаньяху приобрела неприличные и необъяснимые формы. Столь теплая дружба с теми, кого обвиняют в геноциде на всех обитаемых континентах, вредит популярности и даже втянула США в нападение на Иран — опасную авантюру с невнятными итогами.В самой Америке нередко задаются вопросом о причинах такого поведения и, раскручивая ниточку, приходят к семье. Все биографы Трампа сходятся на том, что члены семьи — это те немногие, кого он слушает и кому охотно уступает.Его любимая дочь Иванка приняла иудаизм перед браком с любимым тестем — Джаредом Кушнером. В этом клане мультимиллиардеров тоже не все благополучно: отец Джареда — Чарльз — отсидел два года в том числе за то, что нанял проститутку для своего зятя, чтобы послать компрометирующее видео своей сестре. В суде это признали фальсификацией улик адвокатом.В конце первого президентского срока Трамп Кушнера-старшего за эту интригу помиловал, чтобы тому вернули адвокатскую лицензию, а в начале второго срока отправил свата послом во Францию. На днях новый посол обвинил власти принимающей стороны в потворстве уличным антисемитским выходкам и плохом преподавании истории холокоста в школах.Оба Кушнера — старший и младший — деятельные проводники интересов Израиля. Тем, что Джаред и Иванка занимали высокие посты в администрации Трампа, объясняли его политику на первом сроке. На втором сроке этой пары нет в Белом доме, но они по-прежнему члены семьи.Так или иначе, Трамп бросил вызов Соросу не тогда, когда это было нужно ему, а тогда, когда это стало нужно Израилю. То есть семье. Все герои этой истории стараются ради семьи.Что же касается "безумных друзей с Западного побережья", упомянутых в угрозе президента, один из них угадывается наверняка — это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Его бывшая жена несколько лет была обручена с Дональдом Трампом — младшим (помолвка расторгнута в конце прошлого года), работала советником у Дональда Трампа — старшего (то есть президента и несостоявшегося свекра), а ныне готовится занять пост посла США в Греции. Но значимым персонажем Ньюсома делает не это.Именно в Калифорнии горит земля под ногами Национальной гвардии. Именно этот штат объявлен центром сопротивления трампизму. Именно там обкатываются идеи переустройства общества по Соросу. И именно Ньюсом планирует стать главным конкурентом преемника Трампа на следующих президентских выборах (он и на этих хотел, но не пустили вперед начальства — Джо Байдена и Камалы Харрис).Но этот бой будет уже в следующем сезоне игры престолов, а нынешний портит несоответствие персонажей их целям. Быть что за Сороса против Израиля, что за Трампа против Палестины — некомфортно для российского зрителя. А самое важное все тут и так знают: главное — это семья.

