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Отношения Маска и Трампа погубили худшие люди Америки

Отношения Маска и Трампа погубили худшие люди Америки - РИА Новости, 08.06.2025

Отношения Маска и Трампа погубили худшие люди Америки

"Была без радости любовь, разлука будет без печали" — это не про Дональда Трампа и Илона Маска. В эти дни мировые СМИ напоминают о лучших моментах броманса... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T08:00:00+03:00

2025-06-08T08:00:00+03:00

2025-06-08T08:02:00+03:00

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"Была без радости любовь, разлука будет без печали" — это не про Дональда Трампа и Илона Маска. В эти дни мировые СМИ напоминают о лучших моментах броманса президента и мультимиллиардера: вот они называют друг друга гениями, вот танцуют под песню YMСA, вот сидят за столом и строят планы, как сделать Америку снова великой. А теперь оба как будто готовы вцепиться обидчику в пересаженные волосы.Трамп, как личность более зрелая, чуть больше преуспел в том, чтобы сохранить лицо и воздержаться от сцен, а вот самого богатого человека мира понесло по кочкам глубокой душевной травмы.Маск запретил НАСА использовать свой космический корабль Dragon. Заявил, что без его помощи Трамп ни за что не выиграл бы выборы. Пообещал США рецессию. Намекнул на создание новой партии. Поддержал инициативу о вынесении президенту импичмента. И это — всего за три часа.Наконец, удар ниже пояса: по словам Маска, "досье Эпштейна" не опубликовано до сих пор, поскольку частью досье является сам Трамп.Прежде фамилия Эпштейн означала появление в сюжете главного менеджера "Битлз", теперь — сутенера, поставлявшего мировой элите несовершеннолетних и умершего в тюрьме при загадочных обстоятельствах. Какие времена — такие и Эпштейны.О том, что Трамп и Эпштейн были знакомы, знали задолго до "разоблачения" Маска. Правда, в 1992 году спалили не Трампа на вечеринке Эпштейна, а Эпштейна на вечеринке Трампа. Но само упоминание этих фамилий в одном предложении прощено вряд ли будет. Значит, война.Со своей стороны, Трамп назвал бывшего друга "сумасшедшим". Пообещал лишить его компании субсидий и государственных контрактов. Намекнул, что бунт имеет материальную подоплеку — якобы администрация пошла против бизнес-интересов Маска, а тот расстроился, перенапрягся и повредился рассудком.В те же часы пришла новость, что подарок Маска — красная "Тесла" — будет выставлен Трампом на продажу. Это почти как обручальное кольцо на продажу выставить.Родители уже оповещены. Проживающий в ЮАР Эррол Маск назвал случившееся "схваткой альфа-самцов", призвав сына "дать ситуации улечься" и смириться с тем, что главный в США — это все-таки Трамп. Тогда, мол, все как-нибудь образуется.Кто-то в Белом доме уже попытался организовать примирительный разговор, но президент заявил, что не заинтересован в этом. На самом деле за разрыв платят оба: стоимость акций компаний как Маска, так и Трампа обвалилась на грустных новостях. Но если президент держится и заявляет журналистам, будто дела идут "лучше, чем когда-либо" и он "даже не думает" об Илоне, то Илон не отвечает ни на чьи звонки. "Включая звонки инвесторов, которые вложили миллиарды в его компании, — утверждает источник Financial Times. — Кремниевая долина просто сходит с ума".Вероятно, более всего Маска травмировал тот факт, что он — не особенный, а пошел по пути сотен, когда-то работавших на Трампа и возненавидевших его. Например, из администрации 2017-2021 годов во врагов президента переродились все госсекретари, каждый второй советник по нацбезопасности, с десяток министров. Однако большинство из них вели себя как мужчины — и Маску тоже пора взять себя в руки.Как сказал бы опытный психотерапевт, сейчас всем нелегко, однако жизнь продолжается — и нужно жить дальше, не терзаясь о том, что могло быть обречено изначально.У Трампа с Маском вроде бы как раз такой случай: они слишком разные — и в то же время очень похожи. Один — аутист с подозрительными перепадами настроения, другой — старый брюзга, оба — нарциссы и эгоцентрики, чье мирное сосуществование под лучом одного софита было не нормой, а исключительным обстоятельством.И в то же время в их отношения вмешался кое-кто третий, после чего мирное вроде бы размежевание с трогательным прощанием превратилось в баталию с разделом мебели (то, что Маск впоследствии смягчился, пообещав не отбирать у НАСА Dragon, не сделало сцену менее отвратительной).Этого третьего, этого Яго, эту черную кошку, пробежавшую между президентом и его айтишником, зовут Серхио Гор. Он возглавляет в Белом доме канцелярию, которая проверяет биографии кандидатов на государственные посты. Но прежде всего, несмотря на относительно молодой для чиновника его ранга возраст 38 лет, Гор — опытный лизоблюд. Он не только написал про Трампа три льстивые книги — "Наше совместное путешествие", "Письма Трампу" и "Спаси Америку", но и издал их в собственном издательстве, совладельцем которого является старший сын президента.В общем, понятно, как Серхио Гор пробил путь к сердцу президента — и как довел до истерики Маска, которого, согласно свидетельствам, невзлюбил в первый же день работы в Белом доме.Когда миллиардеры дружили, Маск уговорил Трампа номинировать на пост главы НАСА близкого к себе человека, Джареда Айзекмана, чей профиль — коммерческие полеты в космос. Когда основатель "Теслы" покинул госслужбу, выдвижение Айзекмана было аннулировано по настоянию Гора, и сразу же после этого Маск начал свою борьбу с режимом.Россия связана рабочими контактами с Трампом, а не с Маском, поэтому после их разрыва оставит в своем кругу общения Трампа, а не Маска. Однако удачи хочется пожелать все-таки Маску как человеку, который был последовательным критиком раздувания военного бюджета США, причем не только в пользу Украины, но и в пользу Пентагона.Формальной причиной разрыва стал законопроект, увеличивающий госрасходы на оборону. Маск считает его по этой причине "возмутительным", а Трамп — большим и красивым, причем это не только характеристика, но и название: "Большой красивый законопроект", где множество разных вопросов сметены в одну кучу, а по итогу в выигрыше оказывается военно-промышленный комплекс."Я предпочел бы, чтобы Илон критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен", — уверял журналистов президент. В ходе той же пресс-конференции Трамп заявил, что Россия и Украина ведут себя как дерущиеся в парке дети. А они с Маском, надо понимать, ведут себя как взрослые.Наличие в их конфликте многомиллиардных интересов американской "оборонки" делает маловероятным то, что конфликт вспыхнул без участия ее лоббистов. Поскольку противостояние с Россией, поддержку Киева и военные интервенции США по всему миру лоббируют те же самые люди, для простоты можно считать, что это худшие люди Америки.В партии, набитой лоббистами ВПК столь же туго, как Республиканская, у Маска не было шансов на полноценное раскрытие до тех пор, пока партия не переживет обновление и не стряхнет с себя кости "ястребов" холодной войны.Надежд, что такое произойдет при президенте Трампе, уже немного, но это не повод для отчаяния. Если у Трампа был один-единственный Маск, то у Маска еще будет другой президент, если сам он сдержится в эти трудные дни и не переборщит с антидепрессантами.

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аналитика, дональд трамп, илон маск, сша, в мире, конфликт трампа и маска