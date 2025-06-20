https://ria.ru/20250620/reptiloidy-2024025727.html

Рептилоиды вышли в свет — президентам приготовиться

Рептилоиды вышли в свет — президентам приготовиться - РИА Новости, 20.06.2025

Рептилоиды вышли в свет — президентам приготовиться

Конспирологи остались без работы: главным светским событием в США стала "королевская свадьба", на которой финансовый капитал в буквальном смысле женился на... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:00:00+03:00

2025-06-20T08:00:00+03:00

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Конспирологи остались без работы: главным светским событием в США стала "королевская свадьба", на которой финансовый капитал в буквальном смысле женился на политической элите. Церемонию благословили мулла и раввин. Женихом выступал Алекс Сорос, главный наследник легендарного олигарха. Невестой — Хума Абедин, "консильери" клана Клинтонов и влиятельнейшая женщина в Демпартии США.Молодая была немолода — Хума Абедин старше Алекса на десять лет, но выглядела сногсшибательно. Алекс демонстрировал свою фирменную неуклюжесть (в американском высшем свете его сравнивают с Романом Роем, истеричным и бездарным сыном олигарха из культового сериала "Наследники"), но все его выходки воспринимались с благоговением.Папочкины миллиарды говорили сами за себя: на свадьбу съехались представители влиятельных олигархических кланов и ведущие члены Демпартии США. Праздновали два дня подряд — аккурат в это время по всей стране проходили погромы и протесты, грохотали взрывы, гибли люди, Америка переживала первый раунд цветной революции, нацеленной против Трампа."Кровавая свадьба" — так было бы честнее назвать церемонию в поместье Соросов. Ведь именно новобрачные и организуют "антитрамповский майдан".Сорокавосьмилетняя Хума Абедин училась в Саудовской Аравии и сделала свою карьеру в политике США как ближайшая любимица Хиллари Клинтон. Ее семья родом из Пакистана поддерживает самые радикальные группировки исламистов. Начав личной помощницей Клинтон, яркая восточная красавица в бытность своей покровительницы госсекретарем стала одной из самых влиятельных женщин в США.Хуме Абедин приписывают руководство цветными революциями в Северной Африке с умелым использованием радикальных исламистов типа "Братьев-мусульман"*. Это при ее участии организовывались процессы, приведшие к убийству Муаммара Каддафи, над которым так весело смеялась в прямом эфире госсекретарь Клинтон.Сегодня с использованием исламистских экстремистов Демпартия США разжигает пропалестинские протесты уже на американской территории. Год назад эти радикалы осуществляли натуральные антисемитские погромы в ведущих университетах, их удалось остановить только с помощью армии и полиции.Влиянию "приемной дочери" Клинтон не помешало даже то, что из-за ее первого мужа Хиллари в 2016 году не смогла стать президентом. В разгар ее избирательной кампании выяснилось, что госекретарь вела служебную переписку с домашней электронной почты. Тысячи сверхсекретных мэйлов обнаружились на компьютере мужа Абедин Энтони Вайнера.Заодно вскрылся и тот факт, что Вайнер годами рассылал свои фото в голом виде разным женщинам, в том числе несовершеннолетним, и вообще был законченным извращенцем. На волне скандала президентом тогда стал Дональд Трамп, а Абедин быстренько развелась и продолжила блистательную карьеру. Сегодня она вместе со своей покровительницей командует "антитрамповским майданом".Прежняя жизнь 39-летнего Алекса Сороса была не такой увлекательной: он вел ее в тени своего отца. Джордж Сорос свергал правительства, обрушивал английский фунт, устраивал кризис 1998 года, проплачивал миграционные потоки в Европу и США, легализовывал наркотики, эвтаназию и трансгендеров, проводил своих людей в Белый дом, а его сын проводил время на декадентских вечеринках.Наследником Сороса долгое время считался старший сын Джонатан, однако в конце 2022 года миллиардер внезапно передал свою империю Алексу.В отличие от совершенно светского Сороса-старшего, не интересующегося религией и делами Израиля, Алекс — убежденный сионист. Также, в отличие от своего отца, он не желает держаться в тени: постоянно приглашает в свой пентхаус на Манхэттене ведущих политиков и фотографируется с ними, не давая им забыть, что именно его миллиардам они обязаны своими успехами.Сотрудники Сороса-старшего спрашивали его, стоит ли быть таким откровенным, на что Алекс отвечал, что не желает "конспирологических теорий на свой счет" и пришла пора новой искренности.В остальном он продолжает радикально левацкую политику своего отца — например, спонсирует заезд миллионов нелегалов на территорию США, обеспечение их паспортами и всеми возможностями для участия в голосовании. Сейчас эти нелегалы играют роль массовки в организованных демпартией антитрамповских протестах.Сорос-младший познакомился с Хумой Абедин на вечеринке, которую его старый друг Джеймс Ротшильд (отпрыск британской ветви легендарной семьи, чей отец Амшель Мейер погиб в цвете лет при загадочных обстоятельствах) устроил для своей супруги Никки Хилтон (да, все правильно, это наследница сети отелей).Любовь вспыхнула с первого взгляда, причем чувства подогревались абсолютно идентичными политическими установками. Несмотря на противоположный религиозный бэкграунд, Хума и Алекс мыслят в одном направлении. Сегодня они мечтают снести режим Трампа, задействовав завезенных Соросом мигрантов и используя в качестве топлива протеста радикальных исламистов. Алекс обеспечит деньги, Хума — админресурс.Кстати, если Трамп решится поддержать Израиль в его конфликте с Ираном, то вся американская улица восстанет против него в тот же момент с лозунгом "Трамп должен уйти". Что объясняет заметную нерешительность президента США в этом вопросе.Свадьба отгремела, конспирологи сняли шапочки из фольги и уныло побрели на пенсию. Никакие теории заговора больше не нужны, игра пошла в открытую. Богатейшие люди Земли проплачивают приход к власти своих марионеток и свержение неугодных лидеров, вообще не заморачиваясь, чтобы это скрывать. Старые рептилоиды еще немного стеснялись, тушуясь за кулисами, а их наследники отважно вышли на сцену.В старину, когда люди еще верили в выборную демократию, французы могли бы поинтересоваться связями своего президента с Ротшильдами, немцы — своего экс-канцлера с Варбургами, а американцы — своих руководителей с Соросом. А сейчас все просто пожимают плечами: ну да, это старый добрый олигархат, семибанкирщина наших дней.Опасность для мира в том, что западные олигархи, почуяв вседозволенность, будут не просто сносить всенародно избранных лидеров — вон уже до Трампа дошло, — они смогут в любой момент развязать мировую войну, наплевав на мнение народное. Их же никто не избирал — они сами всех назначают.А предотвратить мировой конфликт становится все сложнее. Именно потому, что реальные лидеры суверенных государств не могут на равных договариваться с марионетками, зависимыми от своих спонсоров и повязанными по рукам и ногам разными обязательствами. С кем там вообще разговаривать — с денежными мешками? Но они официально никаких постов не занимают и никакой ответственности за происходящее не несут. Это добавляет элемент существенной нестабильности в тот бедлам, который мы по привычке называем международным положением.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250416/soros-2011560506.html

https://ria.ru/20250616/sila-2023058929.html

https://ria.ru/20250619/tramp-2023990795.html

https://ria.ru/20250609/zanaves-2021639680.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, в мире, сша, александр сорос, джордж сорос, дональд трамп