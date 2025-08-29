https://ria.ru/20250829/sng-2038327173.html
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу со странами СНГ
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ.Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции."Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ", - сказал Путин на совещании.Президент предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову."А потом выскажемся все по очереди", - добавил Путин.В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
