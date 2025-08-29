Сериал "Наука на Северном Кавказе" выйдет в эфир осенью 2025 года
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Научно-популярный сериал "Наука на Северном Кавказе" снимают в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Проект, рассказывающий об основных научных центрах региона, призван вызвать интерес местных старшеклассников к исследованиям и научной карьере, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Одна из главных задач проекта состоит в том, чтобы расширить возможности научного туризма в регионе и вовлечь в науку молодых людей – жителей Северного Кавказа, рассказала продюсер фильма, директор по информполитике СКФУ Людмила Соколова.
"Часто нам кажется, что наука развивается только в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск. Но у нас на Северном Кавказе сложились свои достаточно крупные научные школы и направления исследований. Мы хотим молодым людям, в том числе учащимся 9-11 класса, раскрыть глаза на то, что наукой можно заниматься и в своем регионе. Поэтому наш научно-популярный сериал доступным языком рассказывает о тех исследованиях и разработках, которые ведут наши ученые. Может быть, эти темы вызовут интерес у ребят, они придут в наши вузы и научные лаборатории и свяжут свою жизнь с наукой", – рассказала она.
Первая серия проекта "Астрофизика: как и зачем изучают далекие Галактики" рассказывает о Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН, расположенной в Карачаево-Черкесской Республике.
"У каждой науки есть свой золотой век: была эпоха великих географических открытий, революция в физике происходила в основном при жизни Эйнштейна. Сейчас в состоянии бурного расцвета пребывает наука астрономия. Около 50 лет назад наша цивилизация вышла за пределы планеты Земля и приобрела возможности исследовать безграничную вселенную не только в видимых лучах, но и во всем диапазоне ее свечения – от радио волн до рентгеновского и гамма-излучений", – прокомментировал научный эксперт проекта, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник лаборатории внегалактической астрофизики и космологии САО РАН Игорь Караченцев.
Отдельные серии будут посвящены созданию новых материалов в Научно-лабораторном комплексе чистых зон СКФУ; разработкам в области курортологии Центра медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России; исследованиям в области аддитивных технологий в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова; изучению нартского эпоса в Юго-Осетинском государственном университете им. А.А. Тибилова.
Также в фильме будут показаны новые возможности в изучении и освоении нефтегазовой отрасти в передовой инженерной школе, открытой на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова. Большой пласт археологических исследований, посвященных крепости Нарын-Кала в Дербенте, планируется представить в серии о Дагестане.
Сериал будет показан на региональном телевидении в рамках встреч ученых со школьниками "Научный гид по СКФО", а также на федеральном телевидении осенью 2025 года.
Проект "Наука на Северном Кавказе" – часть научно-образовательного фестиваля "Новый маршрут", реализуемого при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации.