https://ria.ru/20250829/sammit-2038219950.html
Россия проинформировала партнеров об итогах саммита с США, заявил посол
Россия проинформировала партнеров об итогах саммита с США, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025
Россия проинформировала партнеров об итогах саммита с США, заявил посол
Россия проинформировала партнеров из группы по урегулированию украинского кризиса "Друзья мира" об итогах саммита лидеров РФ и США в Анкоридже, заявил в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T01:19:00+03:00
2025-08-29T01:19:00+03:00
2025-08-29T01:19:00+03:00
россия
китай
бразилия
игорь моргулов
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:351:2605:1816_1920x0_80_0_0_a305ce4874738e51e6f20dfc77013f25.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия проинформировала партнеров из группы по урегулированию украинского кризиса "Друзья мира" об итогах саммита лидеров РФ и США в Анкоридже, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "В русле налаженной двусторонней координации российская сторона проинформировала об итогах саммита в Анкоридже партнеров, некоторые из которых являются членами "Группы", в том числе, конечно, ее сопредседателей – Китай и Бразилию", - сказал Моргулов. Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса.
https://ria.ru/20250827/peregovory-2037845327.html
https://ria.ru/20250826/dialog-2037715666.html
россия
китай
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:94:2605:2047_1920x0_80_0_0_83187ae45f79645f995517def0f089ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, бразилия, игорь моргулов, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Россия, Китай, Бразилия, Игорь Моргулов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Россия проинформировала партнеров об итогах саммита с США, заявил посол
Моргулов: РФ проинформировала партнеров из "Друзей мира" об итогах саммита с США