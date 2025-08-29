https://ria.ru/20250829/sammit-2038219950.html

Россия проинформировала партнеров об итогах саммита с США, заявил посол

Россия проинформировала партнеров об итогах саммита с США, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025

Россия проинформировала партнеров об итогах саммита с США, заявил посол

Россия проинформировала партнеров из группы по урегулированию украинского кризиса "Друзья мира" об итогах саммита лидеров РФ и США в Анкоридже, заявил в... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T01:19:00+03:00

2025-08-29T01:19:00+03:00

2025-08-29T01:19:00+03:00

россия

китай

бразилия

игорь моргулов

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:351:2605:1816_1920x0_80_0_0_a305ce4874738e51e6f20dfc77013f25.jpg

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия проинформировала партнеров из группы по урегулированию украинского кризиса "Друзья мира" об итогах саммита лидеров РФ и США в Анкоридже, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "В русле налаженной двусторонней координации российская сторона проинформировала об итогах саммита в Анкоридже партнеров, некоторые из которых являются членами "Группы", в том числе, конечно, ее сопредседателей – Китай и Бразилию", - сказал Моргулов. Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса.

https://ria.ru/20250827/peregovory-2037845327.html

https://ria.ru/20250826/dialog-2037715666.html

россия

китай

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, бразилия, игорь моргулов, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске