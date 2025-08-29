https://ria.ru/20250829/rossiya-2038413540.html
Глава Дагестана рассказал о результатах проверок на АЗС в республике
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов после взрыва на АЗС в Хасавюртовском районе республики заявил, что регулярно получает доклады о результатах проверок на автозаправках, и с сожалением отметил, что в ходе данных мероприятий выявляются сотни нарушений. В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет, сгорели "Камаз" и трактор. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. "На этот раз можно сказать: обошлось. Но мы помним печальный опыт, когда несоблюдение мер безопасности стоили десятки жизней. Мне регулярно докладывают о результатах проверок на автозаправках, к сожалению, находят сотни нарушений", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
