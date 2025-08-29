https://ria.ru/20250829/rossiya-2038413540.html

Глава Дагестана рассказал о результатах проверок на АЗС в республике

Глава Дагестана рассказал о результатах проверок на АЗС в республике - РИА Новости, 29.08.2025

Глава Дагестана рассказал о результатах проверок на АЗС в республике

Глава Дагестана Сергей Меликов после взрыва на АЗС в Хасавюртовском районе республики заявил, что регулярно получает доклады о результатах проверок на... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T20:24:00+03:00

2025-08-29T20:24:00+03:00

2025-08-29T20:24:00+03:00

происшествия

республика дагестан

хасавюртовский район

сергей меликов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:282:2554:1719_1920x0_80_0_0_3cc479dbaa4f7c42495fcf9619e8a330.jpg

МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов после взрыва на АЗС в Хасавюртовском районе республики заявил, что регулярно получает доклады о результатах проверок на автозаправках, и с сожалением отметил, что в ходе данных мероприятий выявляются сотни нарушений. В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет, сгорели "Камаз" и трактор. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. "На этот раз можно сказать: обошлось. Но мы помним печальный опыт, когда несоблюдение мер безопасности стоили десятки жизней. Мне регулярно докладывают о результатах проверок на автозаправках, к сожалению, находят сотни нарушений", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250829/dagestan-2038410056.html

республика дагестан

хасавюртовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, хасавюртовский район, сергей меликов