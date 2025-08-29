https://ria.ru/20250829/putin-2038377993.html

Путин примет участие в торжественном приеме от имени Си Цзиньпина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина, который состоится в воскресенье вечером, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Саммит начнется вечером 31 августа, ориентировочно в 19.00 (по местному времени, 14.00 мск - ред.). Первое мероприятие - это торжественные прием от имени председателя КНР. И в этом приеме примут участие как руководители делегаций государств-членов ШОС, так и руководители из приглашенных стран", - сказал Ушаков. Помощник президента РФ уточнил, что в мероприятиях саммита будут также присутствовать лидеры Монголии, Азербайджана, Армении, Камбоджи, Египта, Мальдив, Мьянмы, Непала, Турции. А также гости китайской стороны: представители Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Малайзии и Туркмении. "По традиции будут присутствовать руководители ведущих международных организаций, включая ООН и организации, которые работают в основном на ерво-азиатском пространстве", - добавил он. Путин будет находиться с визитом в Китае с 31 августа по 3 сентября. Глав государства примет участие в саммите ШОС, а также в торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны.

