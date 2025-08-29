https://ria.ru/20250829/putin-2038377150.html

Стало известно, кто будет рядом с Путиным во время военного парада в Пекине

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на военном параде в Пекине будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от председателя КНР займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, рассказал журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров. "Как китайские коллеги нас проинформировали, наш президент на параде будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики - по левую", - сказал Ушаков журналистам.

