Стало известно, кто будет рядом с Путиным во время военного парада в Пекине - РИА Новости, 29.08.2025
17:26 29.08.2025
Стало известно, кто будет рядом с Путиным во время военного парада в Пекине
Стало известно, кто будет рядом с Путиным во время военного парада в Пекине
Президент России Владимир Путин на военном параде в Пекине будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от председателя КНР займет... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
пекин
китай
владимир путин
си цзиньпин
россия
юрий ушаков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на военном параде в Пекине будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от председателя КНР займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, рассказал журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров. "Как китайские коллеги нас проинформировали, наш президент на параде будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики - по левую", - сказал Ушаков журналистам.
в мире, пекин, китай, владимир путин, си цзиньпин, россия, юрий ушаков
В мире, Пекин, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Юрий Ушаков
Стало известно, кто будет рядом с Путиным во время военного парада в Пекине

Путин на военном параде в Китае будет сидеть между Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на военном параде в Пекине будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от председателя КНР займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, рассказал журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров.
"Как китайские коллеги нас проинформировали, наш президент на параде будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики - по левую", - сказал Ушаков журналистам.
В миреПекинКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссияЮрий Ушаков
 
 
