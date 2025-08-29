https://ria.ru/20250829/putin-2038373104.html
Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР
Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР - РИА Новости, 29.08.2025
Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита ШОС в Китае обсудят двустороннее сотрудничество и... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:18:00+03:00
2025-08-29T17:18:00+03:00
2025-08-29T17:18:00+03:00
в мире
россия
китай
турция
владимир путин
юрий ушаков
реджеп тайип эрдоган
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/30/1552483085_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_63b25d3fb381d6af9a369ecc9612a29c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита ШОС в Китае обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Российский лидер в рамках визита примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. "Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы, будет обсуждаться Украина", - сказал Ушаков, говоря о повестке запланированной на полях ШОС беседы президента России с турецким коллегой.Кроме того, лидеры могут обсудить обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку и Кавказский регион.
https://ria.ru/20250829/istochnik-2038235501.html
россия
китай
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/30/1552483085_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4484aa54286306d0b2dc20d8c77087ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, турция, владимир путин, юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, шос
В мире, Россия, Китай, Турция, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС
Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР
Ушаков: Путин и Эрдоган на полях саммита ШОС обсудят двустороннее сотрудничество