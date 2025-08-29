Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР - РИА Новости, 29.08.2025
17:18 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/putin-2038373104.html
Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР
Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР - РИА Новости, 29.08.2025
Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита ШОС в Китае обсудят двустороннее сотрудничество и... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:18:00+03:00
2025-08-29T17:18:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита ШОС в Китае обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Российский лидер в рамках визита примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. "Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы, будет обсуждаться Украина", - сказал Ушаков, говоря о повестке запланированной на полях ШОС беседы президента России с турецким коллегой.Кроме того, лидеры могут обсудить обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку и Кавказский регион.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита ШОС в Китае обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Российский лидер в рамках визита примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
"Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы, будет обсуждаться Украина", - сказал Ушаков, говоря о повестке запланированной на полях ШОС беседы президента России с турецким коллегой.
Кроме того, лидеры могут обсудить обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку и Кавказский регион.
Источник: Эрдоган, призвав Зеленского к переговорам, отправил сигнал Западу
Вчера, 07:04
 
