https://ria.ru/20250829/putin-2038373104.html

Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР

Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР - РИА Новости, 29.08.2025

Ушаков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят при встрече в КНР

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита ШОС в Китае обсудят двустороннее сотрудничество и... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:18:00+03:00

2025-08-29T17:18:00+03:00

2025-08-29T17:18:00+03:00

в мире

россия

китай

турция

владимир путин

юрий ушаков

реджеп тайип эрдоган

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/30/1552483085_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_63b25d3fb381d6af9a369ecc9612a29c.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита ШОС в Китае обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Российский лидер в рамках визита примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. "Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы, будет обсуждаться Украина", - сказал Ушаков, говоря о повестке запланированной на полях ШОС беседы президента России с турецким коллегой.Кроме того, лидеры могут обсудить обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку и Кавказский регион.

https://ria.ru/20250829/istochnik-2038235501.html

россия

китай

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, турция, владимир путин, юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, шос