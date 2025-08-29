https://ria.ru/20250829/putin-2038371440.html
Путин на полях саммита ШОС встретится с премьерами Камбоджи и Непала
Путин на полях саммита ШОС встретится с премьерами Камбоджи и Непала - РИА Новости, 29.08.2025
Путин на полях саммита ШОС встретится с премьерами Камбоджи и Непала
Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае "на ногах" побеседует с премьер-министрами Камбоджи и... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае "на ногах" побеседует с премьер-министрами Камбоджи и Непала - Хун Манет и Шарма Оли, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ушаков отметил, что на полях этого саммита у российского лидера запланировано более десяти двусторонних встреч, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Предусматривается ряд контактов нашего президента - коротких контактов "на ногах". В том числе достигнута договоренность о такой непродолжительной беседе с премьер-министром Камбоджи и премьер-министром Непала", - рассказал Ушаков журналистам.
Путин на полях саммита ШОС встретится с премьерами Камбоджи и Непала
