29.08.2025
17:15 29.08.2025
Путин на полях саммита ШОС встретится с премьерами Камбоджи и Непала
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае "на ногах" побеседует с премьер-министрами Камбоджи и Непала - Хун Манет и Шарма Оли, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ушаков отметил, что на полях этого саммита у российского лидера запланировано более десяти двусторонних встреч, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Предусматривается ряд контактов нашего президента - коротких контактов "на ногах". В том числе достигнута договоренность о такой непродолжительной беседе с премьер-министром Камбоджи и премьер-министром Непала", - рассказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае "на ногах" побеседует с премьер-министрами Камбоджи и Непала - Хун Манет и Шарма Оли, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ушаков отметил, что на полях этого саммита у российского лидера запланировано более десяти двусторонних встреч, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Предусматривается ряд контактов нашего президента - коротких контактов "на ногах". В том числе достигнута договоренность о такой непродолжительной беседе с премьер-министром Камбоджи и премьер-министром Непала", - рассказал Ушаков журналистам.
Ушаков рассказал, сколько дней Путин проведет в Китае
