Путин проинформирует Си Цзиньпина о встрече с Трампом на Аляске
2025-08-29T17:08:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал председателю КНР Си Цзиньпину, что подробно проинформирует его о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин. В столице Китая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где в том числе будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы, а также отношения с США. "Наш президент уже обещал Си Цзиньпину, что он подробно проинформирует председателя КНР о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске, о других контактах с американцами, в том числе по телефону", - рассказал Ушаков журналистам в пятницу.
