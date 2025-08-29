https://ria.ru/20250829/putin-2038368158.html

Путин проинформирует Си Цзиньпина о встрече с Трампом на Аляске

Путин проинформирует Си Цзиньпина о встрече с Трампом на Аляске - РИА Новости, 29.08.2025

Путин проинформирует Си Цзиньпина о встрече с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин обещал председателю КНР Си Цзиньпину, что подробно проинформирует его о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:08:00+03:00

2025-08-29T17:08:00+03:00

2025-08-29T17:08:00+03:00

китай

сша

аляска

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал председателю КНР Си Цзиньпину, что подробно проинформирует его о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин. В столице Китая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где в том числе будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы, а также отношения с США. "Наш президент уже обещал Си Цзиньпину, что он подробно проинформирует председателя КНР о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске, о других контактах с американцами, в том числе по телефону", - рассказал Ушаков журналистам в пятницу.

https://ria.ru/20250506/putin-2015310898.html

китай

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, аляска, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, шос