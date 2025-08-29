https://ria.ru/20250829/putin-2038366695.html

Путин и Си Цзиньпин обсудят отношения с США, заявил Ушаков

Путин и Си Цзиньпин обсудят отношения с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудят отношения с США, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят вопросы, касающиеся отношений с США, сообщил помощник президента... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:05:00+03:00

2025-08-29T17:05:00+03:00

2025-08-29T17:05:00+03:00

в мире

китай

россия

пекин

владимир путин

юрий ушаков

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946327281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9659612747cfb83362025e99219dea45.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят вопросы, касающиеся отношений с США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В столице КНР Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Конечно, не обойдется без обсуждения вопросов отношений с Соединенными Штатами", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.

https://ria.ru/20250829/sammit-2038365949.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, шос