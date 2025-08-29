https://ria.ru/20250829/putin-2038366695.html
Путин и Си Цзиньпин обсудят отношения с США, заявил Ушаков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят вопросы, касающиеся отношений с США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В столице КНР Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Конечно, не обойдется без обсуждения вопросов отношений с Соединенными Штатами", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
