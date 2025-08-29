Рейтинг@Mail.ru
Путин в КНР встретится с президентом Ирана Пезешкианом - РИА Новости, 29.08.2025
17:02 29.08.2025
Путин в КНР встретится с президентом Ирана Пезешкианом
Путин в КНР встретится с президентом Ирана Пезешкианом - РИА Новости, 29.08.2025
Путин в КНР встретится с президентом Ирана Пезешкианом
Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил РИА Новости, 29.08.2025
в мире
иран
россия
юрий ушаков
шос
китай
владимир путин
масуд пезешкиан
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ушаков отметил, что на полях этого саммита у российского лидера запланировано более десяти двусторонних встреч, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "После турецкого коллеги очередь президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Мы с ним постоянно встречаемся, в январе состоялся официальный визит президента Ирана в Москву", - сказал Ушаков. Помощник президента РФ напомнил, что тогда был подписан обновленный базовый межгосударственный документ - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.
иран
россия
китай
в мире, иран, россия, юрий ушаков, шос, китай, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Юрий Ушаков, ШОС, Китай, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин в КНР встретится с президентом Ирана Пезешкианом

Путин на полях саммита ШОС в Китае встретится с президентом Ирана Пезешкианом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ушаков отметил, что на полях этого саммита у российского лидера запланировано более десяти двусторонних встреч, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"После турецкого коллеги очередь президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Мы с ним постоянно встречаемся, в январе состоялся официальный визит президента Ирана в Москву", - сказал Ушаков.
Помощник президента РФ напомнил, что тогда был подписан обновленный базовый межгосударственный документ - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.
Песков высказался о необходимости проведения встреч на высшем уровне
