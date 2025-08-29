https://ria.ru/20250829/putin-2038365304.html

Путин в КНР встретится с президентом Ирана Пезешкианом

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин посетит Китай 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ушаков отметил, что на полях этого саммита у российского лидера запланировано более десяти двусторонних встреч, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "После турецкого коллеги очередь президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Мы с ним постоянно встречаемся, в январе состоялся официальный визит президента Ирана в Москву", - сказал Ушаков. Помощник президента РФ напомнил, что тогда был подписан обновленный базовый межгосударственный документ - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.

