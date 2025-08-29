Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 29.08.2025 (обновлено: 17:18 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/putin-2038252204.html
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 29.08.2025
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину и положительно оценивают его работу, следует из опроса ФОМ. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:03:00+03:00
2025-08-29T17:18:00+03:00
россия
владимир путин
единая россия
фонд "общественное мнение"
встреча путина и трампа на аляске
госдума рф
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087849_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_a8709094e474e4052299dbd9debebccd.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину и положительно оценивают его работу, следует из опроса ФОМ.Так, 81 процент опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту главы государства, противоположное мнение выразили шесть процентов. При этом 80 процентов респондентов скорее доверяют президенту, о недоверии сообщили девять процентов. Более половины (55 процентов) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, иного мнения придерживаются 22 процента. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 57 процентов, десять процентов скорее недовольны его деятельностью. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. За "Единую Россию" проголосовали бы 43 процента, за ЛДПР — девять, за КПРФ — семь, за "Справедливую Россию" — четыре и за "Новых людей" — три.Еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился методом интервью по месту жительства с 22 по 24 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 регионе. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.
https://ria.ru/20250829/putin-2038225620.html
https://ria.ru/20250828/putin-2038080934.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087849_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_f7142ec24663857159a1413db600c2a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, единая россия, фонд "общественное мнение", встреча путина и трампа на аляске, госдума рф, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Фонд "Общественное мнение", Встреча Путина и Трампа на Аляске, Госдума РФ, Михаил Мишустин
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Более 80% россиян положительно оценивают работу Путина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину и положительно оценивают его работу, следует из опроса ФОМ.
Так, 81 процент опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту главы государства, противоположное мнение выразили шесть процентов. При этом 80 процентов респондентов скорее доверяют президенту, о недоверии сообщили девять процентов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Китае рассказали о подарке Путина перед визитом в Пекин
Вчера, 03:26
Более половины (55 процентов) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, иного мнения придерживаются 22 процента. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 57 процентов, десять процентов скорее недовольны его деятельностью.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. За "Единую Россию" проголосовали бы 43 процента, за ЛДПР — девять, за КПРФ — семь, за "Справедливую Россию" — четыре и за "Новых людей" — три.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился методом интервью по месту жительства с 22 по 24 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 регионе. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Кремле оценили использование образа Путина за рубежом
28 августа, 13:23
 
РоссияВладимир ПутинЕдиная РоссияФонд "Общественное мнение"Встреча Путина и Трампа на АляскеГосдума РФМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала