Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину и положительно оценивают его работу, следует из опроса ФОМ. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T10:03:00+03:00

2025-08-29T10:03:00+03:00

2025-08-29T17:18:00+03:00

россия

владимир путин

единая россия

фонд "общественное мнение"

встреча путина и трампа на аляске

госдума рф

михаил мишустин

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину и положительно оценивают его работу, следует из опроса ФОМ.Так, 81 процент опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту главы государства, противоположное мнение выразили шесть процентов. При этом 80 процентов респондентов скорее доверяют президенту, о недоверии сообщили девять процентов. Более половины (55 процентов) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, иного мнения придерживаются 22 процента. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 57 процентов, десять процентов скорее недовольны его деятельностью. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. За "Единую Россию" проголосовали бы 43 процента, за ЛДПР — девять, за КПРФ — семь, за "Справедливую Россию" — четыре и за "Новых людей" — три.Еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился методом интервью по месту жительства с 22 по 24 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 регионе. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

россия

