https://ria.ru/20250829/posol-2038221281.html
Посол России отметил важность объективности "Друзей мира" по Украине
Посол России отметил важность объективности "Друзей мира" по Украине - РИА Новости, 29.08.2025
Посол России отметил важность объективности "Друзей мира" по Украине
Российской стороне важно, чтобы группа "Друзей мира" сохраняла объективность в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T01:54:00+03:00
2025-08-29T01:54:00+03:00
2025-08-29T01:54:00+03:00
россия
китай
бразилия
игорь моргулов
ван и (политик)
си цзиньпин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c188ca6cc4e11e968083e94cf8c2eee.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Российской стороне важно, чтобы группа "Друзей мира" сохраняла объективность в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Считаем важным, чтобы участники этого формата в своей работе сохраняли объективность, учитывали первопричины кризиса вокруг Украины, руководствовались принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности", - сказал посол. По словам дипломата, Россия рассчитывает на поддержку "Группой" наметившегося после встречи лидеров России и США на Аляске прогресса в поиске решения украинской проблемы. Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250829/posol-2038220713.html
https://ria.ru/20250829/sammit-2038219950.html
россия
китай
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_2d635f2ada733d4cca40c455957827b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, бразилия, игорь моргулов, ван и (политик), си цзиньпин, оон
Россия, Китай, Бразилия, Игорь Моргулов, Ван И (политик), Си Цзиньпин, ООН
Посол России отметил важность объективности "Друзей мира" по Украине
Посол Моргулов: РФ важно сохранение объективности "Друзей мира" по Украине