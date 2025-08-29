https://ria.ru/20250829/posol-2038221281.html

Посол России отметил важность объективности "Друзей мира" по Украине

Посол России отметил важность объективности "Друзей мира" по Украине - РИА Новости, 29.08.2025

Посол России отметил важность объективности "Друзей мира" по Украине

Российской стороне важно, чтобы группа "Друзей мира" сохраняла объективность в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости посол...

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Российской стороне важно, чтобы группа "Друзей мира" сохраняла объективность в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Считаем важным, чтобы участники этого формата в своей работе сохраняли объективность, учитывали первопричины кризиса вокруг Украины, руководствовались принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности", - сказал посол. По словам дипломата, Россия рассчитывает на поддержку "Группой" наметившегося после встречи лидеров России и США на Аляске прогресса в поиске решения украинской проблемы. Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

